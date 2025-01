Home

20 Gennaio 2025

Livorno 20 gennaio 2025 Divieto di avvicinamento, arrestati 50enne ed una 40enne

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno poi arrestato due persone, un 50enne africano residente a Livorno e una donna del posto sulla quarantina.

L’uomo è stato sorpreso a violare la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna dalla quale era stato allontanato qualche mese fa per condotte ritenute persecutorie.

I militari di pattuglia li hanno notati insieme per le strade del centro cittadino, incuranti dei controlli, salvo poi appurare che, benchè l’uomo fosse dotato anche di dispositivo di monitoraggio elettronico, la coppia avrebbe cercato di eludere la misura in atto.

Per tale motivo sono stati entrambi arrestati in flagranza di reato. Mentre l’uomo è stato ristretto in carcere a disposizione dell’AG, la donna, a seguito di convalida dell’arresto, è tornata in libertà non sussistendo ulteriori esigenze cautelari.