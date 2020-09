Home

Divieto di balneazione ad Antignano

13 Settembre 2020

Ordinanza del Sindaco a seguito dei risultati sfavorevoli di analisi eseguite da A.R.P.A.T.

Livorno, 13 settembre 2020 – Divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa compreso tra i bagni Rex e la spiaggia del Corsaro (parte non rocciosa), a causa di uno sversamento accidentale in mare.

Lo stabilisce un’ordinanza del Sindaco, firmata questa mattina a seguito dei risultati sfavorevoli delle analisi effettuate da A.R.P.A.T. (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) su campioni di acqua prelevati ieri, sabato 12 settembre.L’ordinanza, emanata per tutelare la salute pubblica, avrà efficacia fino a quando i campionamenti, che saranno svolti sempre da A.R.P.A.T., non daranno esito favorevole alla balneazione.

L’area di balneazione interessata dall’ordinanza, nella planimetria allegata, è quella denominata:“AMERIGO VESPUCCI n. IT009049009016″

