Home

Provincia

Divieto di balneazione alla foce del fiume Fine per sversamento di liquami a Santa Luce

Provincia

19 Agosto 2024

Divieto di balneazione alla foce del fiume Fine per sversamento di liquami a Santa Luce

Rosignano Marittimo (Livorno) 19 agosto 2024 – Divieto di balneazione alla foce del fiume Fine per sversamento di liquami a Santa Luce

A causa di uno sversamento di liquami provenienti da un allevamento nel comune di Santa Luce, in un fosso campestre che confluisce nel fiume Fine, il 16/08/2024 è stata riscontrata una forte moria di pesci nel tratto di fiume che scorre nel nostro territorio comunale.

La Polizia Provinciale, congiuntamente a REA Spa e alla squadra di reperibilità del Comune di Rosignano, ha coordinato le operazioni di rimozione dei pesci morti e ha provveduto a far intervenire delle autobotti per la rimozione di gran parte dei liquami.

Inoltre in zona Maccetti sul fiume Fine sono state posizionate delle panne per trattenere il materiale inquinante e impedirne quanto più possibile il deflusso verso il mare.

Tuttavia, considerato che la normativa Regionale prevede di vietare la balneazione in via preventiva quando si verifichi una situazione inaspettata che potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque, per proteggere la salute dei bagnanti il Sindaco Claudio Marabotti ha firmato un ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare che va da 100 mt a nord a 100 mt a sud della foce del fiume Fine.