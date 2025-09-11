Home

Cronaca

Ambiente

Divieto di balneazione alla Terrazza Mascagni

Ambiente

11 Settembre 2025

Divieto di balneazione alla Terrazza Mascagni

Livorno 11 settembre 2025 Divieto di balneazione alla Terrazza Mascagni

È in vigore da oggi il divieto temporaneo di balneazione nello specchio d’acqua “Terrazza Mascagni”. Il divieto è stato disposto dall’Amministrazione comunale in via preventiva a tutela della salute pubblica (in base all’ordinanza gestionale n. 128/2024) dopo la segnalazione da parte di ASA dell’attivazione, a seguito delle forti piogge del 10 settembre, dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento.

L’area “Terrazza Mascagni” va ad aggiungersi alle zone già interdette alla balneazione: “Bellana”, “Ardenza Sud” (limitatamente allo specchio d’acqua che va da cento metri a sud fino a cento metri a nord rispetto alla scalinata di Antignano), oltre alla foce del “Rio Felciaio”, dove il divieto è in vigore per tutta la stagione balneare.

Adesso occorrerà attendere gli esiti dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.