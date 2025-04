Home

Provincia

Divieto di balneazione dal Lillatro a Vada

Provincia

17 Aprile 2025

Divieto di balneazione dal Lillatro a Vada

Livorno 17 aprile 2025 Divieto di balneazione dal Lillatro a Vada

Il meteo non è dei migliori, ma se esce il sole c’è subito in giro voglia di tintarella e di bagni in mare. Ma attenzione, perché lungo le nostre coste possono esserci anche dei divieti da rispettare.

Il Comune di Rosignano Marittimo, ad esempio, ha emesso una ordinanza di divieto di balneazione nelle acque del Lillatro, Fiume Fine, Spiagge Bianche Nord, Spiagge Bianche Sud, Marina di Vada e Vada Mazzata. L’ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Mario Settino sulla base di alcuni campionamenti routinari svolti dall’Arpat nei giorni scorsi. Le analisi hanno evidenziato il superamento del valore di enterococchi intestinali / escherichia coli nelle aree omogenee sopra indicate, per cui è stato emesso il divieto di balneazione tenendo conto dell’articolo 13 bis dell’allegato 5 al Decreto di classificazione delle acque di balneazione della Regione Toscana che dispone, in caso di superamento di valore limite di uno o più parametri durante il pre-campionamento del mese di aprile, l’immediato provvedimento di divieto di balneazione della zona non conforme da parte del Comune.

L’interdizione alla balneazione è temporanea e sarà in vigore fino alla comunicazione dell’Arpat del rientro dei parametri nei limiti previsti.

In caso di inosservanza del provvedimento, può essere applicata una sanzione da 25 a 500 euro.