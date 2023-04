Home

Divieto di balneazione in porto, nei porticcioli e nelle zone militari

27 Aprile 2023

Come ogni anno ecco il divieto di balneazione nelle acque portuali e militari per il periodo 1° maggio – 30 settembre

In adempimento a normative nazionali e regionali indipendentemente da motivi di inquinamento

Livorno, 27 aprile 2022

Come ogni anno il Sindaco, adempiendo alla normativa nazionale e a quella regionale; ha emanato l’ordinanza che stabilisce dal 1° maggio al 30 settembre il divieto di balneazione nelle acque di pertinenza militare, così come all’interno di zone portuali, indipendentemente da motivi di inquinamento.

Questo tipo di divieto, lo ricordiamo, non è una novità e viene istituito tutti gli anni, trasmettendo la relativa ordinanza; al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Toscana e agli altri enti competenti.

Ai Comuni compete, appunto la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale. Si tratta di un provvedimento determinato da misure di sicurezza e non ha a che vedere con provvedimenti temporanei di interdizione alla balneazione in caso occasionale di inquinamento.

L’ordinanza, la n. 128 del 27/04/2023 firmata oggi, in data 27 aprile 2023, stabilisce che, anche per la stagione 2023, è vietata la balneazione nei seguenti tratti della costa:

• Porto di Livorno (zona portuale);

• Porticciolo Nazario Sauro (zona portuale);

• Accademia Navale (zona militare);

• Porticciolo di Ardenza (zona portuale);

• Porticciolo di Antignano (zona portuale);

• Porticciolo di Quercianella (zona portuale);

• Isola di Gorgona (colonia penale) – escluso le due aree di balneazione denominate “Gorgona Porto” e “Gorgona Torre Nuova”

Nell’ordinanza comunale è specificato che all’interno della zona portuale (Porto di Livorno) sono ricompresi gli specchi acquei entro le opere di protezione portuale; nonché il settore di ingresso ed uscita (bocca sud); la zona prospiciente la bocca nord del medesimo e gli specchi acquei della rada adibiti o utilizzati come punti e zona di fonda delle navi.

Contestualmente, sempre oggi, ovvero in data 27 aprile 2023, il Sindaco, visti i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n.5281 del20 marzo 2023 e n.8154 del 20 aprile 2023, ha emesso anche un’altra ordinanza, la n.129, che riguarda invece il divieto temporaneo di balneazione (relativo alla stagione balneare 2023, cioè dal 1° maggio al 30 settembre) nello specchio d’acqua che si trova alla foce del Rio Felciaio.

