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Cronaca

Ambiente

Divieto di balneazione preventivo alla Bellana e ad Ardenza Sud

Ambiente

30 Giugno 2026

Divieto di balneazione preventivo alla Bellana e ad Ardenza Sud

Livorno 30 giugno 2026

È in vigore dal 30 giugno il divieto preventivo temporaneo di balneazione negli specchi d’acqua della “BELLANA” e di “ARDENZA SUD” (limitatamente allo specchio acqueo prospiciente la scalinata di Antignano e, più precisamente, 100 metri a nord e 100 metri a sud rispetto al punto centrale della scalinata stessa).

Il divieto è stato disposto dall’Amministrazione comunale in via preventiva a tutela della salute pubblica (in base all’ordinanza gestionale n. 128/2024) dopo la segnalazione da parte di ASA dell’attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento, a seguito degli eventi meteo verificatesi nella notte tra il 29 e il 30 giugno.

Adesso si attendono gli esiti dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.