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Cronaca

Aree pubbliche

Divieto di balneazione preventivo in quattro aree di Livorno

Aree pubbliche

5 Maggio 2026

Divieto di balneazione preventivo in quattro aree di Livorno

Livorno 5 maggio 2026 Divieto di balneazione preventivo in quattro aree di Livorno

È in vigore da oggi il divieto temporaneo di balneazione negli specchi d’acqua BELLANA” ID IT009049009001, “TERRAZZA MASCAGNI” ID IT009049009003, “ACCADEMIA SUD” ID IT009049009006, “ARDENZA SUD” IT009049009A013.

Il divieto è stato disposto dall’Amministrazione comunale in via preventiva a tutela della salute pubblica (in base all’ordinanza gestionale n. 128/2024) dopo la segnalazione da parte di ASA dell’attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento, a seguito delle forti piogge iniziate stanotte ( 4 e 5 maggio) e proseguite stamattina 5 maggio

Adesso occorrerà attendere gli esiti dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali i divieti di balneazione potranno essere revocati in tutto o in parte.