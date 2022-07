Home

Cronaca

Aree pubbliche

Divieto di sosta in piazza della Vittoria per raduno ANAI

Aree pubbliche

9 Luglio 2022

Divieto di sosta in piazza della Vittoria per raduno ANAI

Livorno 9 luglio 2022 – Divieto di sosta in piazza della Vittoria per raduno ANAI

Domenica 10 luglio piazza della Vittoria ospiterà il Raduno Regionale Sezioni ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia) della Toscana.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, dalle ore 7 alle ore 11, sarà istituito il divieto di sosta senza rimozione forzata in piazza della Vittoria, in tutta l’area antistante al monumento del milite ignoto, sul lato destro e sul lato sinistro.

Almeno uno dei due stalli di sosta disabili posti in piazza della Vittoria, in prossimità del civico 71, sarà ricollocato nelle immediate vicinanze.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin