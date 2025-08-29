Home

29 Agosto 2025

Divieto preventivo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino

Livorno, 29 agosto 2025 Divieto preventivo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino

In seguito alle forti piogge che hanno interessato il territorio di Livorno ieri 28 agosto, ASA ha comunicato di aver attivato lo scarico a mare di alcuni terminali delle fognature bianche e degli scaricatori di piena con rilascio di acque di scorrimento.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha disposto il divieto temporaneo di balneazione in alcuni tratti del litorale cittadino, in base all’ordinanza gestionale n. 128 del 23/4/2024.

Sono interessati dal divieto gli specchi:

IT009049009006 ACCADEMIA SUD, IT009049009001 BELLANA, IT009049009003 TERRAZZA MASCAGNI, IT009049009004 PIAZZA MODIGLIANI, IT009049009005 SAN JACOPO, IT009049009A013 ARDENZA SUD, IT 009049009A020 QUERCIANELLA PARZIALE (chiusura dello specchio acqueo prospiciente il tratto di costa in destra idraulica della foce del Chioma fino alla “spiaggia del Ghiaione” compresa), oltre alla foce del Rio Felciaio, già interdetta con precedente ordinanza per tutta la stagione balneare.

Adesso occorrerà attendere l’esito dei campionamenti disposti da ARPAT, in base ai quali l’Amministrazione comunale potrà revocare in tutto o in parte i divieti e ripristinare la balneazione.