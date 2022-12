Home

30 Dicembre 2022

DL Rave: Tenerini (FI), Soddisfazione per l’approvazione, importante il rispetto delle regole in una società civile

Roma 30 dicembre 2022 – DL Rave: Tenerini (FI), Soddisfazione per l’approvazione, importante il rispetto delle regole in una società civile

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del DL Rave”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini.

“Considero di grande importanza aver ribadito, attraverso un provvedimento da molti considerato controverso, l’importanza del rispetto delle regole in una società civile.” E inoltre “Spero che da questo provvedimento si parta per giungere ad una riforma organica e coerente della giustizia. Una tale riforma non può attuarsi attraverso una serie di interventi estemporanei e frammentati come avvenuto in passato”. E infine “E’ doveroso che la politica restituisca ai cittadini piena fiducia nelle giustizia, allontanando gli atteggiamenti persecutori per appoggiare un approccio garantista che metta al centro la persona”.

