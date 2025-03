Documentario su Igor Protti, terminate le riprese livornesi sull'”eroe romantico”

Home

26 Marzo 2025

Dopo 10 giorni di set in città, spalmati in un mese e intervallati dalle parentesi di Napoli e

Milano si sono concluse oggi le riprese livornesi di “Igor. L’eroe romantico del calcio”, film

documentario sul grande e indimenticabile calciatore Igor Protti, idolo delle curve da nord

e sud e simbolo del calcio amaranto. L’ultimo giorno ha visto come location il magnifico

Teatro Goldoni, luogo simbolo della Cultura cittadina e nazionale.

La troupe ha girato inoltre in molte altre zone della città, tra cui il lungomare, l’ex Cantiere

Orlando, la Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, gli Hangar Creativi, la Venezia, lo

stadio Armando Picchi, il Mercato Centrale e la piazza Cavallotti.

ll regista del film Luca Dal Canto e l’autore Alberto Battocchi tirano un bilancio delle prime

quattro settimane di riprese. “Il progetto sta andando a gonfie vele – spiega Battocchi – il

materiale raccolto è fantastico e ovunque andiamo troviamo grande entusiasmo e

un’incredibile disponibilità da parte di tutti. Questa è l’ennesima prova che Igor è amato in

tutta Italia proprio perché simbolo di un calcio romantico e di grandi valori”.

“Mi ero preparato, ma mi accorgo sempre più che l’emozione nel girare un documentario

di questo tipo è indescrivibile – continua Luca Dal Canto – un po’ perché raccontiamo un

personaggio amato da migliaia di persone in tutta la penisola, e un po’ perché con questo

progetto riviviamo quello per noi è stato un mito della nostra adolescenza e simbolo di

quegli anni’90 ancora così vicini, ma lontanissimi dal tessuto sociale contemporaneo .Il

mondo e il calcio sono cambiati vertiginosamente negli ultimi 25 anni e certi sapori

innocenti e genuini che quel periodo sapeva regalare sono oramai irripetibili, se non

grazie ai linguaggi artistici e narrativi.”

La troupe, composta anche da altri professionisti livornesi tra i quali Tommaso Melani,

Tommaso Becchere, Luiza Baccelli, Anita Galvano e Giacomo Vitali, si sposterà adesso a

Messina per poi proseguire a Bari, a Roma all’interno dello Stadio Olimpico dove nel 1997

Igor segnò un gol fondamentale al 92’ nel derby contro i giallorossi, a Treviso, a Bologna e

infine a Rimini, per concludere la fase delle riprese intorno a metà aprile.

All’interno del documentario sono previsti interventi di giornalisti, calciatori e allenatori

italiani, tra i quali Giorgio Chiellini, Fabio Galante, Walter Mazzarri, Cristiano Lucarelli,

Beppe Signori, Sandro Tovalieri, Luca Salvetti, Michele Salomone e molti altri.

Il progetto è realizzato con il patrocinio e la compartecipazione dell’Assessorato allo Sport

del Comune di Livorno, la compartecipazione del Garante dei Diritti dei Minori della

Regione Puglia, il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Bari, le importanti

collaborazioni della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, dell’Associazione Culturale

CasaBari, della SSC Bari e di Cube Comunicazione, di Apulia Film Commission, del

Comune di Messina, del Comune di Treviso e del Treviso Football Club, e infine di Sport e

Salute Spa.

Preziose e fondamentali infine le partnership di Fidanda srl, Castagneto Banca 1910,

Messaggerie Tosco-Padane, Perullo Container, Tagliagambe&Zilio e GCAVCOM servizi

tecnici multimediali.

