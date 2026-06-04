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Documento antimafia non ancora pervenuto a Roma, slitta la stagione del Caprilli, le parole di Salvetti

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4 Giugno 2026

Documento antimafia non ancora pervenuto a Roma, slitta la stagione del Caprilli, le parole di Salvetti

Livorno 4 giugno 2026 Documento antimafia non ancora pervenuto a Roma, slitta la stagione del Caprilli, le parole di Salvetti

Slitta l’avvio della stagione del Caprilli per una questione burocratica. Le parole del sindaco Luca Salvetti

Slitta l’avvio della stagione del Caprilli. Nonostante che l’ippodromo fosse pronto e perfetto per la prima giornata di corse una questione burocratica ha portato a rimandare l’esordio.

Un documento relativo all’antimafia della società di corse Alfea, documento tra l’altro già presentato in relazione alla gestione di San Rossore, non è ancora pervenuto dalla Prefettura di Roma e non è stato quindi ancora inserito nella nuova concessione per Livorno.

I tempi per legge non sono sufficienti per il via libera alla stagione.

“Noi abbiamo fatto tutto quello che serviva per partire in questo 5 giugno – dice il Sindaco Luca Salvetti – l’Ippodromo è perfetto con l’illuminazione bellissima provata ieri sera, la pista eccellente come confermato dai fantini che hanno fatto la prova stamani e tutta l’organizzazione pronta all’esordio. Purtroppo un aspetto burocratico con l’Agenzia dei Monopoli non è stato definito in tempo dalla stessa agenzia per una certificazione che deve giungere dalla Prefettura di Roma e quindi ci è stata comunicata l’esigenza di far slittare l’esordio affinché tutto sia in regola. Noi naturalmente ci adeguiamo perché vogliamo iniziare solo quando tutto è perfetto nel rapporto con normative e regolamenti. Certo è un dispiacere ma per fortuna è solo momentaneo. Recupereremo la serata in un struttura come il Caprilli che adesso è bella e curata più che mai. Vorrei ringraziare il Ministero per il supporto anche in questa fase che sono certo sarà superata nei tempi più rapidi possibili”.