Home

Politica

Documento di sintesi Elly Schlein, PD Livorno fa sue le parole della Segretaria e ricorda che tra un anno si voterà per il Comune

Politica

21 Giugno 2023

Documento di sintesi Elly Schlein, PD Livorno fa sue le parole della Segretaria e ricorda che tra un anno si voterà per il Comune

Livorno 21 giugno 2023 – Documento di sintesi Elly Schlein, PD Livorno fa sue le parole della Segretaria e ricorda che tra un anno si voterà per il Comune

La Direzione nazionale del Partito Democratico ha approvato all’unanimità il documento di sintesi della relazione della Segretaria Elly Schlein la quale, nel suo intervento introduttivo, ha ricordato che “il pluralismo è una ricchezza cosi come la franchezza” e che “l’unità del Partito serve a non indebolire l’alternativa alla destra”.

Il Segretario territoriale di Livorno Alessandro Franchi fa sue queste parole e invita il Partito all’unità e alla coesione.

“Dobbiamo affrontare anche nel nostro territorio sfide molto complesse legate alla situazione economica e sociale e vincere le prossime Elezioni Amministrative del 2024 costruendo un largo consenso intorno al nostro progetto politico.

Condivido appieno – continua Franchi – i sette punti lanciati dalla Segretaria nazionale per l’estate militante: il PNRR, strategico per le infrastrutture materiali e immateriali; il tema dell’autonomia differenziata, che dobbiamo contrastare per le conseguenze che potrebbe avere su sanità e scuola; la cura della Comunità, per prendersi a cuore le persone; il diritto all’abitare, attraverso un nuovo piano casa; il lavoro, e soprattutto il lavoro dignitoso, per ridurre precarietà e povertà; cambio del modello di sviluppo per affrontare l’emergenza climatica, perché è sotto gli occhi di tutti che il modello attuale genera sacche enormi di povertà e diseguaglianze e porta alla distruzione del pianeta.

Nella prossima Direzione territoriale discuteremo di questi punti fondamentali per il Paese e ci organizzeremo per declinarli al nostro territorio, alle sue peculiarità ed esigenze, attraverso un coinvolgimento largo che dovrà rendere partecipi iscritti e simpatizzanti.

L’invito è rivolto in particolar modo “al popolo delle primarie”, a coloro che sono andati a votare per cambiare il Partito e che spesso non hanno voce e rappresentanza, ma anche al mondo delle professioni, alle associazioni, alle organizzazioni di categoria e ai sindacati.

Infine – commenta ancora Franchi – non dimentichiamoci che tra un anno, oltre che per il rinnovo delle nostre amministrazioni comunali, si voterà per le Europee e il compito del nostro Partito è rilanciare il sogno europeo. Penso dunque che l’estate militante voluta da Elly Schlein, piena di nuove sfide per il Paese, sia la strada giusta e necessaria!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin