Home

Cronaca

Dogana d’Acqua, Salvetti: Via al progetto Pinqua. Le immagini dell’inizio lavori

Cronaca

29 Agosto 2024

Dogana d’Acqua, Salvetti: Via al progetto Pinqua. Le immagini dell’inizio lavori

Livorno 29 agosto 2024 – Dogana d’Acqua, Salvetti: Via al progetto Pinqua

Livorno si prepara a un’importante trasformazione grazie all’inizio dei lavori nell’area della Dogana d’Acqua, nell’ambito del progetto Pinqua (Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare). Il sindaco Luca Salvetti ha annunciato sui social l’avvio degli interventi di riqualificazione che interesseranno una delle zone strategiche della città.

Durante il primo mandato, l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 28 milioni di euro per il progetto Pinqua, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’abitare in due aree chiave della città: la zona tra il Cisternone, il nuovo ospedale e il quartiere stazione, e l’area tra il porto e la Dogana d’Acqua. Ora, all’inizio del secondo mandato, i lavori nella zona Dogana d’Acqua e via della Cinta Esterna sono finalmente iniziati.

Riqualificazione dell’Area Dogana d’Acqua

Il progetto prevede la creazione di due nuove piazze; una sarà chiamata Piazza dell’Acqua e sarà situata nella zona del Cral Asa, mentre l’altra sarà all’interno dell’ex caserma Lamarmora. Questa zona vedrà una trasformazione significativa con la realizzazione di spazi dedicati al food; un’area sociale per famiglie e ragazzi; spazi per coworking e colearning; la ristrutturazione della palestra e la creazione di un centro plurifamiliare. Inoltre, saranno costruite tre abitazioni a canone concordato.

La nuova sede del Cral Asa sarà articolata su due piani: il piano terra ospiterà il Cral, mentre il primo piano sarà dedicato a spazi per riunioni, conferenze e altre attività che saranno cogestite con il Comune.

Questa riqualificazione rappresenta un altro importante passo avanti per la città di Livorno, che continua a trasformarsi grazie a progetti innovativi che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a dare un nuovo volto a zone strategiche.

Il Commento del Sindaco Salvetti

Il sindaco Salvetti ha espresso grande soddisfazione per l’inizio dei lavori, sottolineando come questo progetto sia il frutto di un lungo percorso di progettazione e affidamento degli interventi. “Questo è un altro pezzo di Livorno che finalmente comincia a cambiare volto”, ribadendo l’importanza di riqualificare aree chiave della città per migliorare la qualità dell’abitare

Dogana d’Acqua, Salvetti: Via al progetto Pinqua