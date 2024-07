Home

Cronaca

“Dolce rinascita”, al Palazzo Grande ha aperto la Pasticceria Gonnelli

Cronaca

1 Luglio 2024

“Dolce rinascita”, al Palazzo Grande ha aperto la Pasticceria Gonnelli

Livorno 1 Luglio 2024 – “Dolce rinascita”, al Palazzo Grande ha aperto la Pasticceria Gonnelli

Dopo un periodo di silenzio, il cuore pulsante di Livorno riprende a battere al ritmo di dolci tentazioni e momenti di convivialità. Oggi, nella centrale Piazza Grande, si rinnova la tradizione dell’ospitalità con l’apertura della Pasticceria Gonnelli 2, che prende il posto del ben noto Dolli al Palazzo grande.

L’imprenditore Simone Gonnelli è l’artefice di questa rinascita, portando una ventata di novità in uno degli angoli più suggestivi della città. La pasticceria, che promette di diventare un nuovo punto di riferimento per gli amanti del buon gusto, offrirà una vasta gamma di dolci, bar e aperitivi, destinati a riportare vita in un luogo che da tempo attendeva una nuova storia da raccontare.

Il locale accoglierà i visitatori dalle 07:00 alle 22:00, un orario ampio che permetterà di godere delle delizie offerte in qualsiasi momento della giornata. “Attualmente le attività si svolgeranno all’interno del locale,” dichiara Gonnelli, “ma stiamo lavorando per estendere la nostra ospitalità anche all’esterno. Abbiamo già inoltrato la richiesta di suolo pubblico al Comune di Livorno. Siamo in attesa dei tempi tecnici, poi potremo offrire un angolo di confort a cittadini e turisti.”

La Pasticceria Gonnelli 2 non sarà solo un luogo dove gustare eccellenze pasticcere, ma anche un punto d’incontro dove la bellezza di Livorno si fonde con la dolcezza dei suoi prodotti, il tutto incorniciato dalla splendida vista sul Duomo. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano riscoprire il piacere di una pausa di gusto nel cuore della città.

Con l’apertura della Pasticceria Gonnelli 2, Livorno riscopre il sapore della sua tradizione, arricchita da un tocco di modernità e innovazione. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia concedersi un momento di dolcezza nella vita quotidiana.

“Dolce rinascita”, al Palazzo Grande ha aperto la Pasticceria Gonnelli