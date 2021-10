Home

Dolcetto o scherzetto e tanto altro, Halloween si festeggia a Porta a Mare

26 Ottobre 2021

HALLOWEEN PARTY Domenica 31 ottobre 2021

Livorno 26 ottobre 2021

Domenica 31 ottobre vieni a festeggiare insieme a noi una delle festività più celebrate al mondo: Halloween!!

Il Consorzio Porta a Mare non deluderà le aspettative dei suoi fedeli frequentatori ed aprirà la sua piazza per ospitare il tradizionale “dolcetto scherzetto” e tanto divertimento a tema horror; per l’occasione ha organizzato un vero e proprio Halloween Party all’insegna del terrore!!!

Dalle ore 15:00 i bambini potranno divertirsi nel Luna Park rivisto e corretto in versione “da paura” ed in compagnia di bravi animatori, che per l’occasione saranno mostruosi, potranno creare tanti oggetti a tema.

Ed inoltre per grandi e piccini sarà a disposizione uno spaventoso truccabimbi che li accompagnerà nel tradizionale “dolcetto o scherzetto”!!!

La parola d’ordine sarà PAURA!!!!

Non potete mancare!!!

Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare.

