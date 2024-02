Home

Cronaca

Dollino, lo sfogo del titolare dopo la rissa in via Grande: “La nostra strada è terra di nessuno, le istituzioni stanno praticamente a guardare”

Cronaca

10 Febbraio 2024

Dollino, lo sfogo del titolare dopo la rissa in via Grande: “La nostra strada è terra di nessuno, le istituzioni stanno praticamente a guardare”

Non ho più voglia di lavorare in questo disordine, dove i ladri ed i delinquenti ostacolano lavoro e vita privata , e a 'difesa' le istituzioni ti vessano

Livorno 10 febbraio 2024 – Dollino, lo sfogo del titolare dopo la rissa in via Grande: “La nostra strada è terra di nessuno, le istituzioni stanno praticamente a guardare”

Fabio Corsi, titolare del bar Dollino situato in via Grande a Livorno, si sfoga dopo l’episodio di violenza avvenuto in pieno giorno, oggi, sabato 10 febbraio sotto i loggiati dove il locale aveva i suoi tavoli. Una rissa che ha visto coinvolti alcuni individui, con lancio di oggetti e tavoli rovesciati, lasciando dietro di sé solo disordine e sgomento.

Corsi, nel suo sfogo, denuncia l’insicurezza che si respira nella zona, con episodi di furto e violenza che sembrano ormai all’ordine del giorno. Sottolinea inoltre la mancanza di intervento da parte delle istituzioni, che secondo lui sembrerebbero assistere passivamente alla situazione.

Il titolare del bar lamenta anche un’eccessiva attenzione da parte delle autorità nei confronti degli esercenti, con controlli e sanzioni che sembrano mirare più a loro che ai veri responsabili del degrado della zona.

Infine, Corsi esprime la sua frustrazione e la volontà di cercare una soluzione, anche sarcasticamente suggerendo di cercare un “prestanome” cinese per gestire il locale. Una denuncia forte e un invito alla riflessione su una situazione che sembra sempre più difficile da gestire.

Queste le parole del titolare del Bar Dollino:

“Premesso che nella rissa avvenuta poco fa al Dollino di Via Grande , i titolari e le bar ladies ,sono completamente estranee ai fatti accaduti , due parole, a freddo , perché a caldo si sbaglia sempre la misura , le voglio dire , cercando di essere breve:

in questa settimana :

due furti a giorni alterni, con scasso , al Dollino IN PIAZZA, oggi rissa tra albanesi con feriti e lanci di vasetti di vetro, per non meglio precisati motivi, e tavoli rovesciati.

La situazione della nostra via Grande è semplice: riassumendo è terra di nessuno , zona franca, dove tutti fanno ciò che gli pare , quando gli pare a chi gli pare.

Detto quanto sopra, le istituzioni , che più le menzioni con acerrime critiche più ti vessano , stanno praticamente a guardare.

Ora mi domando se in pieno giorno , in pieno centro , possono avvenire certe scene degne di un saloon dei tempi.

Per aiutare i locali, bar , ristoranti , e i numerosi negozi della via; la Polizia municipale, attenta a noi esercenti e poco agli altri delinquenti abituali, passa a rassegna per misurare se abbiamo ‘ evaso’ qualche metro quadro di suolo pubblico. Li ho visti misurare una foto che avevo esposto fuori dal Dollino, per capire l’ evasione dei metri di pubblicità , e per poi propinare multa da migliaia di euro .

Che le regole vadano rispettate e sacrosanto me è sacrosanto che la legge, almeno questa , sia uguale per tutti;italiani,cinesi, ‘ bangadini ‘ , tunisini , turchi e mi fermo qui per non allungare l’ elenco.

Io scommetto che l’ attenzione che subiamo noi , io in particolare , al Dollino intendo, è davvero quasi inquietante , persecutoria.

Pazienza se messo per scritto questa scomoda verità; domani avrò , anzi lunedì, non sia mai , un esercito a misurare, verificare pronti a scrivere sanzioni. Non ho più voglia di lavorare in questo disordine, dove i ladri ed i delinquenti ostacolano lavoro e vita privata , e a ‘difesa’ le istituzioni ti vessano , stile cornuto e mazziato.

Concludo: missione aziendale attuale:

cercherò un cinese che mi faccia da prestanome ,magari poi si innamora dei Dollino e se li compra…

Buon fine settimana”.

Fabio Corsi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin