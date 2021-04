Home

Domani, 19 aprile alle ore 8.45 si riunisce il Consiglio Comunale

18 Aprile 2021

Domani, 19 aprile alle ore 8.45 si riunisce il Consiglio Comunale

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

Livorno, 18 aprile 2021

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per lunedì 19 aprile alle ore 8.45 e alle ore 14.30

Verrano esaminati gli argomenti iscritti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine dei lavori:

1- Comunicazioni del Presidente

2 – Comunicazioni del Sindaco

3 – Regolamento servizio Taxi del comune di Livorno: modifica art. 10 “Comitato permanente dimonitoraggio del servizio Taxi” con la previsione fra i componenti di un rappresentante del NCC

4 – Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. Approvazione

5 – Ordine del giorno presentato dal consigliere Ghiozzi: “Rinnovo CDA Interporto A. Vespucci”

6 – Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “Tutela del patto per il lavoro portuale”

7 – Mozione presentata dai consiglieri Cecchi, Simoni e Fenzi: “Solidarietà al popolo Saharawi: pace,autodeterminazione, dignità e diritti umani nel Sahara occidentale”

8 – Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Costituzione parte civile del Comune incaso di rinvio a giudizio dei dipendenti indagati”

9 – Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Gratuità degli stalli blu in centro città”

10 – Interpellanza presentata dai consiglieri Vaccaro e Di Liberti: “Condizioni di abbandono e incuria delterreno di proprietà del comune, sito in via delle Fornaci- Antignano”

11 – Mozione presentata dai consiglieri Grassi, Barale, Romiti, Trotta e Vaccaro: “Richiesta di revisione delpiano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari”

12 – Atto di indirizzo presentato dai consiglieri Mirabelli, Fenzi, Simoni, Talini, Tomei, Ferretti, Agostinelli,Bianchi, Lucetti, Cecchi, Marengo, Semplici, Girardi, Tornar, Sassetti e Di Cristo: “Nuovo modello dipartecipazione per un rinnovato impegno civico”

13 – Mozione presentata dai consiglieri Barale e Bruciati: “Agevolazioni nell’acquisto di assorbenti ecoppette mestruali”.

Si ricorda che ai sensi dell’ art. 13, comma 3 del DPCM 2 marzo 2021, la seduta si svolgerà in video conferenza

I cittadini potranno seguire i lavori della Commissione in diretta streaming sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno

