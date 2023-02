Home

3 Febbraio 2023

Domani 4 febbraio arriva il “Mercatino di San Jacopo, del riuso e non solo”

Livorno, 3 febbraio 2023

È in programma per domani, sabato 4 febbraio, il “Mercatino di San Jacopo, del riuso e non solo”.

L’iniziativa si svolgerà in piazza Giuseppe Emanuele Modigliani (di fronte ai Pancaldi) dalle ore 10 alle ore 17.30.

Spazio anche per laboratori artistici e punto di ascolto sui bisogni e sui progetti per il quartiere.

Con questo iniziativa gli organizzatori (Vivi San Jacopo, ArtLab ed altre associazioni con la collaborazione di Aamps e il patrocinio del Comune di Livorno) intendono sensibilizzare residenti del quartiere e cittadini per una sempre maggiore diffusione delle pratiche virtuose del riuso e del riciclo, per l’ecosostenibilità e la solidarietà.

