Domani a Livorno la finale regionale Miss Reginetta D’Italia

6 Agosto 2023

Lunedì 7 agosto alle 21:30 allo Chalet della Rotonda di Livorno, andrà in scena la finale regionale (per le province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia), del prestigioso concorso nazionale Miss Reginetta D’Italia (https://www.reginettaditalia.it)

Le prime 4 classificate rappresenteranno la Toscana alla finale nazionale di Riccione dal 27 agosto 4 settembre dove l’intero soggiorno sarà a carico degli organizzatori.

In gara anche tante ragazze livornesi, desiderose di raggiungere la finale nazionale, per poter lanciare la propria carriera nel mondo della moda e dello spettacolo.

Miss Reginetta D’Italia, infatti, garantisce alle prime classificate a livello nazionale contratti di lavoro come modelle e la partecipazione come comparse in alcune produzioni cinematografiche.

Quest’anno fra i molti ospiti presenti alla finalissima di Riccione spiccano i nomi di Manuela Arcuri e Massimo Boldi.

La serata allo Chalet Della Rotonda sarà presentata da David Dell’Omodarme e DebBlood facce note delle televisioni regionali e nazionali.

Fra gli ospiti presenti in giuria il regista toscano Lorenzo Lepori a caccia di nuove comparse per un suo prossimo film e l’attore Marco Di Stefano, che regalerà ad alcune ragazze delle lezioni di recitazione gratuite.

Il programma della serata a cura della Hash Eventi oltre al momento dedicato alla moda, comprende anche degli intermezzi musicali di Giorgio Leoni in arte Gioen, Sara Socci in arte Etèsiae e Carola Cuneo. Nel pre serata è previsto un intervento della nutrizionista Elena Bernardini.

