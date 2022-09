Eventi

28 Settembre 2022

Livorno 28 settembre 2022 – Domani al nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni, “Pilar Ternera in Alice” . 4 date per vedere lo spettacolo

Pilar Ternera in Alice di F.Cortoni con E. Raimondi Lucchetti, S. Lemmi, A. Cespuglio, F. Raffaelli, M. Fiorentini; C. Salvador, M. Ceccantini.

Alice da oltre un secolo dalla sua prima comparsa conserva intatta tutta la sua freschezza incantando intere generazioni di giovani, ma anche di adulti, che nel suo mondo meraviglioso scoprono giochi linguistici, entusiasmanti trucchi psicologici, situazioni impossibili che mettono in discussione la realtà e svelano l’irresistibile fascino dell’assurdo. Mentre Alice precipita nella tana del coniglio è d’obbligo per chi la vuol seguire sospendere l’incredulità e riscoprire, con occhi che sanno guardare al di là del consueto, il gusto del gioco e della sua forza sovversiva per aderire totalmente al sogno e agli incontri fantastici che ci aspettano. Uno spettacolo evento, che vede coinvolti tutto lo staff di Pilar Ternera e del Nuovo Teatro delle Commedie per portarvi in una storia senza tempo.

Biglietti:

Adulti €10

bambini fino ai 12 anni € 5

Prenotazione o prevendita sempre consigliate

Prenotazioni 05861864087/3420352386 – info@nuovoteatrodellecommedie.it

Prevendite su www.nuovoteatrodellecommedie.it e nei punti vendita BoxOffice Toscana