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Cronaca

Domani apre Effetto Venezia, i The Kolors sul palco principale

Cronaca

28 Luglio 2026

Domani apre Effetto Venezia, i The Kolors sul palco principale

Livorno, 28 luglio 2026

Si accendono domani, mercoledì 29 luglio, i riflettori sulla quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la kermesse più iconica dell’estate livornese promossa e organizzata dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. Per cinque serate, fino a domenica 2 agosto, lo storico quartiere mediceo tra i canali si trasformerà in un grande laboratorio culturale a cielo aperto interamente dedicato al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. La direzione artistica, firmata per il terzo anno consecutivo da Grazia Di Michele, mette al centro il talento dei giovani, il dialogo intergenerazionale e l’impegno civile attraverso un ricco palinsesto ad ingresso completamente libero e gratuito.

L’inaugurazione Ufficiale è in programma domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 20.15 in Piazza del Luogo Pio. Il taglio del nastro si terrà alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, della direttrice artistica Grazia Di Michele, del coordinatore della Fondazione LEM Adriano Tramonti e della giunta Comunale, segnando l’avvio della cinque giorni di festa per l’intera città.

Il battesimo musicale del Main Stage in Piazza del Luogo Pio è affidato alle ore 22.30 a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la tappa speciale di THE KOLORS LIVE 2026. La band guidata da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) porterà sul palco un’imponente produzione di livello internazionale. Oltre a ripercorrere i successi globali che hanno segnato la loro carriera — come il fenomeno mondiale Italodisco, Un ragazzo una ragazza e Karma —, il gruppo presenterà dal vivo il nuovo singolo estivo Rolling Stones, traccia reggae e funk-pop firmata insieme a Calcutta e Davide Petrella.

Le Fortezze storiche: cori, cinema under 35 e discoteca notturna

In Fortezza Nuova i cancelli aprono alle ore 18.00 con l’avvio permanente del Fortezza Market Days e dell’area enogastronomica. La programmazione spettacoli parte alle ore 22.00 con la grande narrazione corale Sound Bridge – Quando il futuro incontra il presente a cura del Jubilation Choir, diretto dal maestro Luca Del Tongo con 50 elementi sul palco. A partire dalle ore 24.00, la Fortezza si trasformerà nella prima notte della discoteca all’aperto inaugurando il palinsesto notturno con il Libeccio DJ Set.

Il circuito diffuso: cinema, circo, musica e teatro

Il palinsesto della giornata inaugurale toccherà capillarmente ogni angolo del quartiere Venezia:

– Scali delle Barchette (Effetto Cine! – ore 21.30): l’arena cinematografica sotto le stelle gestita dal FiPiLi Horror Festival e condotta dal presentatore web Tommaso Liguori inaugura con la proiezione del capolavoro d’animazione poetico e privo di dialoghi La tartaruga rossa (Studio Ghibli) di Michaël Dudok de Wit.

– Piazza dei Legnami (A Tutto Circo! – ore 21.30): prende il via l’area ludica e inclusiva con le animazioni acrobatiche del Trampoliere Itinerante e l’installazione fissa del Juggling Garden.

– Piazzetta Pescatori (ore 22.00): debutta il progetto musicale Incanto per te della cantante Laura Laccetti, omaggio Soul e Jazz alle grandi icone della musica al femminile (da Aretha Franklin a Mina ed Elisa).

– Piazza dei Domenicani: dalle ore 19.00 al Gazebo prende il via l’attività civica Cruci-Consulta gestita dai ragazzi della Consulta Giovanile. Alle ore 21.30 e in replica alle 23.00 andrà in scena lo show comico-musicale TheGalex Show (con Sharon Budiula, Evil Ruffini, Valerio Simonelli e Tommaso Liguoro), intervallato dalle incursioni di batucada dei Moruga Drum alle ore 22.30 e 23.45.

– Palco Manlio Pepe / Via Carraia (Spazio Blues – ore 22.00): La rassegna Suoni che cambiano il mondo si apre con il concerto dell’ensemble acustico WididaQuartet, incentrato sulle connessioni tra Black Music e canzone italiana del ‘900.

– Teatro Vertigo (ore 22.00): In scena l’innovativo dispositivo performativo e visivo immersivo Atlante Emotivo Gen Z, che unisce fotografia e musica dal vivo per esplorare la geografia emotiva giovanile.

Poli culturali, mostre e servizi

Dalle ore 19.00, la Bottega del Caffè inaugura le mostre stabili On the Cusp (ritratti fotografici di adolescenti di Francesca Capasso) e Niente matita solo penna – Da Nightmare a Fabri Fibra (disegni degli ex studenti del Liceo Cecioni curati da Michael Rotondi), ospitando l’attivazione artistica KomBo Lab con performance partecipativa Corpi d’Aria e live body painting.

Al Centro Donna, dalle ore 19.00, si terranno le sessioni pratiche di primo soccorso Fermati e prova, un gesto che salva con la Misericordia di Livorno, l’incontro Prendiamo parola (ore 21.00) e l’inaugurazione con premiazione del concorso video Lo sguardo delle donne sui/sulle giovani (ore 21.30).

Aperte da domani sera anche le installazioni Se c’aveva le rote era un teatro! della Fondazione Goldoni in Piazza del Luogo Pio, le opere della XVII edizione del Premio Combat al Museo della Città, l’esposizione UNDICI – INSOMNIA in Via del Forte San Pietro 10 (con concerto di pianoforte e chitarra alle ore 21.45), l’opera Caleidoscopio urbano di Andrea Papi agli Scali del Monte Pio e la mostra 100 anni di Palio Marinaro con i graffiti urbani agli Scali Finocchietti 2.

Servizi e mobilità

Per garantire un’accessibilità agevole e sostenibile a tutti i visitatori, sono previsti diversi servizi dedicati. Autolinee Toscane mette a disposizione una navetta gratuita dalle 18.45 alle 01.30 sul percorso Stazione Via Masi – Via della Pace Parcheggio Palamodì – Capolinea Cinta Esterna; parallelamente, il Comune di Livorno offre la gratuità delle linee notturne del bus (21, 22 e 23) per l’intera durata dell’evento.

È inoltre attivo il Social Taxi inclusivo per persone con disabilità (dalle 19.30 alle 00.30, prenotabile dalle 10.00 alle 12.00 tramite WhatsApp o telefono al 334 3617092). Infine, dalle 19.00 alle 24.00, è possibile effettuare il Tour in battello dei Fossi Medicei con imbarco e sbarco dagli Scali del Monte Pio.

Effetto Venezia è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana; main partner Unicoop Firenze. Per info di dettaglio e per scaricare il pdf del programma complessivo www.effettovenezia.it .