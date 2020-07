Home

22 Luglio 2020

Domani, arte circense e bolle di sapone in piazza a Shangai

Livorno 22 luglio 2020 – Domani, giovedì 23 luglio presso Via Fratelli Bandiera, nella principale piazza di Shangai, si terrà la prima attività legata al progetto Shangai Riding.

Dalle 17:30 alle 19:30, la compagnia Saltimbanco Scuola Arte del Circo Livorno colorerà la piazza con bolle di sapone e con un laboratorio di arte circense per i più piccoli e non solo.

L’evento di giovedì è nato dopo un lavoro di contatto e dialogo con il territorio svolto grazie alla presenza della bicicletta di Shangai Riding, che agisce come sportello mobile, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti dagli abitanti del quartiere di Shangai.

Sono stati proprio gli abitanti a chiedere la presenza di nuove attività che potessero coinvolgere i più piccoli e portare nuova vitalità alle piazze, permettendo così occasioni di incontro, socialità e svago.

Il lavoro a stretto contatto con gli abitanti del quartiere è sicuramente l’aspetto più importante di questo progetto, il tentativo cioè di riscoprire e riattivare nuove forme di protagonismo facendo emergere tutte le risorse inespresse del quartiere. In quest’ottica, l’evento di giovedì non è altro che l’inizio di un percorso che vuole portare nuova energia in piazze che da molto tempo non vedono attività.

Shangai Riding è un progetto di Arci Livorno e Linc, finanziato dalla Regione Toscana con il patrocinio del Comune di Livorno.