21 Marzo 2022

Domani ASA celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua

Livorno 21 marzo 2022

Martedì 22 marzo 2022 si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (“World Water Day”). Questa ricorrenza vuole far riflettere sul valore dell’acqua potabile e su tutte quelle attività interconnesse che fanno parte del Servizio Idrico Integrato come la distribuzione dell’acqua potabile, il servizio fognatura e depurazione, fondamentali per garantire la salute dei cittadini, la salvaguardia dell’ecosistema marino e dell’ambiente.

Solo attraverso gli investimenti e al lavoro di molte persone ASA può garantire un servizio di qualità a più di 370.000 clienti (residenti), a cui vanno ad aggiungersi gli oltre 700.000 turisti che ogni anno visitano il nostro territorio.

ASA fa un passo in più abbracciando i fondamentali dell’economia circolare e ne propone una sua interpretazione vincente. Parte delle acque reflue depurate non viene nemmeno reimmessa nell’ambiente, ma avviata da ASA al riuso in ambito industraiele e agricolo. Si abbatte così l’utilizzo dell’acqua di rete o dei pozzi che viene invece resa disponibile per la comunità.

Tra le attività “green” messe in campo da ASA non possiamo non menzionare le fontanelle ad alta qualità, veri e propri impianti che permettono al cliente di fruire gratuitamente di acqua dal gusto molto simile alle acque in commercio e anche refrigerata, abbattendo in modo sensibile la circolazione delle bottiglie di plastica.

In questo contesto andiamo a menzionare anche le iniziative volte al risparmio dell’energia elettrica e della risorsa idrica.

Ecco alcuni numeri che possono descrivere i risultati raggiunti nei 32 comuni dell’ATO 5 Toscana Costa attraverso gli investimenti e il lavoro svolto in un territorio particolamente difficile per carenza di fonti idriche naturali e alta incidenza turistica:

– 72 impianti di depurazione, 4.4 milioni di metri cubi di acque reflue depurate vengono avviate al riuso da parte dell’industria e dell’agricoltura, oltre 30 milioni di metri cubi di acque reflue trattate, oltre 12 mila analisi sulle acque depurate e -85% di inquinanti nelle acque reflue;

– oltre 16 milioni di bottiglie di plastica risparmiate e 5.000 tonnellate di anidride carbonica non immessa in ambiente con le 56 fontanelle di acqua ad alta qualità dislocate sul territorio;

– l’utilizzo di inverter negli impianti porta al risparmio nei consumi energetici fino al 30% grazie all’impiego di tecnologie avanzate;

– installazione di nuovi contatori innovativi dell’acqua (o smart meter) che consentiranno la telelettura dei consumi. Un progetto partito dal comune di Capraia nel mese di marzo e presto esteso a tutto il territorio gestito. Con i nuovi misuratori i clienti riceveranno le bollette sulla base di consumi effettivi e potranno essere rilevate eventuali perdite occulte sulla rete di proprietà del cliente e sulla rete di distribuzione gestita dall’azienda apportando così importanti vantaggi economici e ambientali alla collettività.

– nuovo progetto Fanghi Forsu, altamente innovativo e ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile della green economy. Con il trattamento dei fanghi si produrrà biometano: un investimento da 12 milioni di euro che vedrà impegnati insieme ASA e Aamps (azienda che si occupa della gestione dei rifiuti per il comune di Livorno) e attraverso cui sarà possibile produrre in prevalenza biometano per circa 1.7 milioni di metri cubi all’anno che saranno sufficienti a far funzionare circa 50 mezzi di ASA e Aamps in modo autonomo per 12 mesi.

