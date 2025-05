Domani cittadini in piazza contro disagi e inquinamento da crociere

Home

24 Maggio 2025

Livorno 24 maggio 2025

Crociere e inquinamento, Livorno Porto Pulito scende in piazza: “Basta disagi e silenzi”

Domani, domenica 25 maggio, manifestazione in Piazza del Municipio per denunciare i costi sanitari, ambientali e sociali del traffico crocieristico

Livorno si mobilita contro l’impatto del traffico crocieristico e lo fa attraverso una manifestazione pubblica promossa dall’Associazione Livorno Porto Pulito APS, che invita tutta la cittadinanza a partecipare domenica 25 maggio, dalle ore 10.00 in Piazza del Municipio, per chiedere maggiore attenzione da parte delle Autorità su un tema che da anni alimenta polemiche e preoccupazioni: l’inquinamento prodotto dalle grandi navi e dai flussi turistici giornalieri che attraversano la città.

Secondo una ricerca di Transport & Environment, Livorno è l’ottava città più inquinata d’Europa a causa del traffico navale da crociera. E i numeri parlano chiaro:

uno studio di un accademico dell’Università Ca’ Foscari stima in 4 milioni di euro all’anno il costo per la collettività, dovuto a decessi, malattie respiratorie e cardiache, terapie mediche e giornate lavorative perse, tutte conseguenze dirette dell’inquinamento generato da questo tipo di traffico.

Una realtà che, secondo gli organizzatori, smentisce la narrazione ottimistica secondo cui le crociere porterebbero benefici diffusi alla città.

A pesare non sono solo le emissioni delle navi, ma anche il traffico di navette e pullman che movimentano ogni giorno migliaia di crocieristi, con ulteriori ricadute sull’inquinamento atmosferico e acustico, oltre al congestionamento del traffico cittadino. “Perché – si chiedono gli attivisti – questi turisti vengono condotti in pieno centro città, quando il 92% di loro è diretto verso altre mete come Firenze e Pisa, secondo i dati dell’Autorità Portuale? E perché non si utilizzano mezzi elettrici per questi spostamenti?”

Alla manifestazione parteciperanno anche delegazioni provenienti da altre città toscane, toccate ogni giorno da questo flusso “mordi e fuggi” che – spiegano – non solo non porta vantaggi economici reali, ma peggiora la qualità della vita nei centri storici già provati dal fenomeno dell’overtourism.

Il riferimento all’inchiesta pubblicata dal Guardian è esplicito: “Le crociere sono un disastro per il pianeta”, si legge nell’articolo internazionale, che sottolinea il forte impatto climalterante e ambientale generato dalle emissioni delle navi e dagli scarichi in mare.

Secondo Livorno Porto Pulito, è ora che anche Livorno prenda posizione con decisione, seguendo l’esempio di molte altre città europee che stanno già limitando o regolando severamente il traffico crocieristico. “Il momento di agire è adesso – concludono – prima che sia troppo tardi per la salute dei cittadini, per l’ambiente e per la vivibilità della città”.

