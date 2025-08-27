Domani commemorazione di Edda Fagni al cimitero dei Lupi
Livorno 27 agosto 2025 Domani commemorazione di Edda Fagni al cimitero dei Lupi
“Giovedì 28 agosto alle ore 10:00 presso il tempio della Cremazione al Cimitero dei Lupi ci ritroveremo per commemorare la compagna Edda Fagni nel 29° anniversario della sua scomparsa: come Partito della Rifondazione Comunista diamo appuntamento lì a tutte e tutti coloro che, come, noi la ricordano con stima ed affetto.
Pedagogista e docente, come esponente del Partito Comunista Italiano Edda Fagni fu assessore al comune di Livorno dal 1975 al 1980, consigliera regionale e poi deputata; tra i fondatori e le fondatrici di Rifondazione Comunista, col nostro partito fu eletta senatrice nel 1992 e rieletta nel 1994.
La coerenza delle sue convinzioni politiche e della sua azione pedagogica unita alla sua profonda umanità ne fanno una figura indimenticabile, così come il suo impegno per la scuola pubblica e la determinazione con cui conduceva la lotta politica in generale”.