Livorno, 15 aprile 2024 – Domani consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno e come seguirlo

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per martedì 16 aprile 2024 alle ore 8.45 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Illustrazione Relazione di fine mandato. la Proposta di deliberazione della Giunta: “Fortezza Vecchia. Percorso di federalismo demaniale culturale – Approvazione schemi di accordo di valorizzazione e di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito al Comune di Livorno e approvazione programma di valorizzazione” Proposta di deliberazione della Giunta: “Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 190 del 22/03/2024. “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Prospetto n. 24/32” la Proposta di deliberazione della Giunta: “DUP 2024-2026: modifica programma triennale degli acquisti di beni e servizi, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici” Proposta di deliberazione della Giunta: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026. Prospetti n. 24/25, n. 24/30 e n. 24/35” la Proposta di deliberazione della Giunta: “Approvazione schema di atto di permuta tra Comune di Livorno e Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest ai fini della realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno” roposta di deliberazione della Giunta: “Controllo strategico 2023 – Stato di attuazione al 31/12/2023 del DUP 2023-2025: approvazione”. Proposta di deliberazione della Giunta: “Fabbricati a destinazione di uso servizi, attualmente impiegati come sede di attività sociale, posti in Livorno, viale Carducci 10. Riconoscimento interesse pubblico del complesso immobiliare denominato Il Prato” la Proposta di deliberazione della Giunta: “Acquisto di partecipazioni sociali nella società Provincia di Livorno Sviluppo SRL (PLIS)” Proposta di deliberazione della Giunta: “Modifiche allo Statuto della Fondazione ITS – Accademia Tecnologica Edilizia (A.T.E.). Adeguamento alla Legge n. 99 del 15/07/2022” la Proposta di deliberazione della Giunta: “Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento di attuazione sulle stazioni radio base e sulle sorgenti a radiofrequenza approvato con delibera di C.C. n. 167 del 28.07.2023. – Mappa delle localizzazioni anno 2024” Proposta di deliberazione della Giunta: “Regolamento del servizio taxi del Comune di Livorno adottato con delibera consiliare n. 232 del 15/12/2016 e s.m.i.: modifica art. 6” la Proposta di deliberazione dei Consiglieri comunali Nasca, Vivoli, Marengo, Fenzi e Simoni (ex art.79 del Regolamento del Consiglio Comunale): “Modifica dello Statuto del Comune di Livorno” Proposta di deliberazione dei Consiglieri comunali Ghiozzi e Pacciardi (ex art.79 del Regolamento del Consiglio Comunale): “Modifica dello Statuto del Comune di Livorno” la Proposta di deliberazione della Consigliera comunale Pacciardi (ex art.79 del Regolamento del Consiglio Comunale): “Modifica del Regolamento del Comune di Livorno” Mozione dei Consiglieri comunali Nasca Fenzi, Simoni, Marengo, Leone, Cecchi, Pacini, Vivoli, Semplici, Lucetti, Tomei, Pritoni, Agostinelli, Bianchi, Sassetti e Ferretti: “Lotta al gioco d’azzardo a Livorno e in Italia” la Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Di Cristo, Cecchi, Ferretti, Vivoli, Leone, Pritoni, Sassetti, Fenzi, Tomei, Agostinelli, Bianchi, Nasca e Lucetti: “Per la riqualificazione della Fonte Vecchia di Antignano” Mozione dei Consiglieri comunali Ghiozzi e Pacciardi: “A sostegno del DDL 996 del 14/12/23 a firma Sen. Potenti per il riconoscimento del Teatro Goldoni quale monumento nazionale” la Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Pacini, Cecchi, Marengo, Di Cristo, Ferretti, Vivoli, Lucetti, Bianchi e Agostinelli: “Supporto alla proposta di legge regionale avente ad oggetto “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 242/2019″” Mozione del Consigliere comunale Di Liberti: “Progetto d’inclusione: Custodi del Bello a Livorno e del territorio livornese”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).