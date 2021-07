Home

Eventi

Domani Dori Ghezzi a “Leggermente: incontri letterari”

Eventi

9 Luglio 2021

Domani Dori Ghezzi a “Leggermente: incontri letterari”

Livorno 9 luglio 2021

“Leggermente: incontri letterari” continua con il quarto appuntamento della rassegna che sabato 10 luglio vedrá ospiti Dori Ghezzi e Francesca Serafini, durante una serata all’insegna di letteratura e musica, in collaborazione con la Fondazione De André e il progetto “La cattiva strada”. L’incontro avrá luogo sul palco allestito nelle immediate vicinanze della Biblioteca e del Chioschino di Filippo Brandolini e sará introdotto dall’autore livornese Enrico Pompeo, scrittore e curatore della rubrica di cinema sulla rivista Azione Nonviolenta.

L’evento è gratuito.

Per partecipare è consigliato prenotarsi su https://leggermente. eventbrite.it/

Note sui libri

Con Tre madri Francesca Serafini ha vinto la decima edizione del Premio Letterario La Provincia in Giallo 2021. Protagonista è la giovane e talentuosa commissaria Lisa Mancini la quale, per misteriosi motivi, decide di abbandonare un prestigioso incarico per dirigere un piccolo commissariato di provincia. Le giornate trascorrono senza brivido finché non viene denunciata la scomparsa di River, un ragazzo benvoluto da tutti. Lisa si troverà di fronte a una ricerca che, sulle tracce del ragazzo, la porterà a riaprire stanze della sua vita rimaste sino ad allora oscure, in un viaggio dentro se stessa. Un romanzo fatto di coraggio e parole che parlano di tutti noi.

È seguendo il filo rosso delle parole di Fabrizio De André che in Volammo Davvero, introdotto da Sandro Veronesi, con una postfazione di Dario Fo, chi legge si trova immerso in un dialogo di ampio respiro che tocca i pilastri del pensiero e dell’opera del grande cantautore e poeta genovese. Dalla musica, alla letteratura, all’impegno e ai temi civili, il romanzo ripercorre frammenti di una voce unica, ricostruita grazie ai contributi di amici, scrittori e studiosi. “Questo libro è la dimostrazione che Fabrizio è quel che tu hai bisogno che sia, che i limiti di Fabrizio sono sempre solo i limiti di chi lo avvicina, perché qualunque cosa si riesca a concepire di chiedergli, lui la dà – anzi, l’ha già data”.

Accordi eretici chiude la trilogia ideale edita da La Nave di Teseo con la prima monografia dedicata a De André che approfondisce le componenti culturali, poetiche e musicali della sua opera. Il volume, a cura di Bruno Bigoni e Romano Giuffrida, ripercorre i grandi testi di Faber, incarnazione in lettere e suoni del suo sguardo unico e intelligentissimo sul mondo e i suoi cambiamenti. Un viaggio dunque imperdibile nella fucina delle idee del cantautore, impreziosito dai suoi manoscritti, alcuni dei quali qui pubblicati per la prima volta.

Dori Ghezzi

Una delle più celebri voci della musica italiana, Dori Ghezzi conquista il grande pubblico all’inizio degli anni Settanta, con la sua collaborazione decennale con Wess. Tra i loro brani più apprezzati si ricordano Voglio stare con te (1972, versione italiana di United we stand), Un corpo e un’anima (1974) e Amore bellissimo (1976). Compagna di vita e moglie di Fabrizio De André, è assieme a lui vittima del rapimento, a opera dell’Anonima sequestri, che ha tenuto la coppia prigioniera per quattro mesi, nel 1979. In seguito alla liberazione, Dori Ghezzi ha proseguito la sua carriera musicale come solista, fino al ritiro dalle scene avvenuto nel 1990. Presidente della Fondazione Fabrizio De André, nel 2011 presenta l’album Sogno n°1, dieci brani del grande cantautore eseguiti dalla London Symphony Orchestra. Nel 2018 pubblica, edito da Einaudi con Giordano Meacci e Francesca Serafini, Lui, io, noi, il racconto intimo della sua storia d’amore con Fabrizio De André.

Francesca Serafini

Sceneggiatrice ed editor, Francesca Serafini pubblica Storia regole eccezioni, secondo volume di Punteggiatura (Rizzoli-Holden Maps 2001). Assieme a Giordano Meacci cura il terzo volume della Storia della lingua italiana per immagini. L’italiano letterario: poesia e prosa (Edimond 2011) diretta da Luca Serianni. Da diversi anni alterna la scrittura creativa con quella saggistica e con l’attività didattica, tenendo corsi di drammaturgia e lezioni universitarie in Italia e all’estero. In qualità di sceneggiatrice, firma Non essere cattivo, vincitore del Nastro d’argento 2016 e Fabrizio De André – Principe libero. Con Laterza pubblica nel 2015 Questo è il punto. Istruzioni per l’uso della punteggiatura mentre nel 2018 è la volta di Lui, io, noi, edito da Einaudi, con Giordano Meacci e Dori Ghezzi.

La rassegna Leggermente: incontri letterari è organizzata dalla Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, Itinera Progetti e Ricerche, Fondazione Livorno, Fondazione Livorno Arte e Cultura, il Chioschino di Filippo Brandolini, LaFeltrinelli di Livorno, con la preziosa collaborazione di Musiche Metropolitane, Deep Festival, teatro Mo-wan, Livù, Uovo alla Pop e Meteora. L’idea è quella di organizzare spazi creativi e partecipati all’aperto, utilizzando i luoghi verdi e freschi della nostra città, quali villa Mimbelli, Villa Fabbricotti e il Parco Centro Città, dove si avvicenderanno autori in vista e conosciuti del panorama nazionale presentati e introdotti da altrettante personalità legate al mondo dell’arte e della cultura in genere. Tutto il mese di luglio sarà quindi dedicato ad incontri leggeri, ma non per questo superficiali e banali, piuttosto adatti a pomeriggi estivi piacevoli e lievi.

Tutti gli incontri si terranno nel rispetto delle normative anti-Covid.

La partecipazione agli incontri è gratuita e si svolgerà su prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite.

Per informazioni: dal lunedì al venerdì ore 10.00-19.00 tel. 0586/894563

sabato e domenica ore 10.00-19.00 tel. 0586/824552

mail: leggermente@itinera.info

Facebook: LeggerMente Livorno | Twitter: @LeggerMente Livorno |

Instagram: leggermente_livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin