4 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025 Domani e giovedì l’ispettore capo di polizia Corbo sopravvissuto alla strage di Capaci incontra alunni e cittadini a Livorno e Rosignano

L’ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza Angelo Corbo, componente della scorta a Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci, prenderà parte a due iniziative a Livorno e Rosignano per parlare delle incongruità e dei misteri relativi alle indagini sull’attentato mafioso del 23 maggio 1992. Le iniziative – allestite all’interno del ciclo di incontri dedicati alla legalità – sono organizzate dallo Spi-Cgil lega 4 e Spi-Cgil lega 7 in collaborazione con Spi-Cgil Livorno e Flc-Cgil Livorno.

Mercoledì 5 novembre dalle 9 alle 12 presso il teatro Quattro Mori di Livorno (via P.Tacca) Corbo incontrerà gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado Micali, Don Angeli e Brin. Alle 16 Corbo incontrerà invece la cittadinanza presso il salone al primo piano della sede Cgil di Livorno in via G.Ciardi 8.

Giovedì 6 novembre dalle 10 alle 12 presso il teatro Solvay di Rosignano Corbo incontrerà invece gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’istituto di istruzione secondaria Mattei. L’iniziativa è allestita con il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo.

Due giornate importanti di confronto e discussione con l’autore del libro “Strage di Capaci. Paradossi, omissioni e altre dimenticanze” per continuare a riflettere su quanto avvenuto in quel maledetto pomeriggio del 1992.

