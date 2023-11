Home

20 Novembre 2023

Livorno 20 novembre 2023 – Domani edicole chiuse per manifestazione nazionale a Roma

Martedì 21 novembre a partire dalle ore 13 le edicole di tutta la provincia di Livorno resteranno chiuse.

La protesta è indetta dal sindacato edicolanti Sinagi (affiliato Slc-Cgil) nell’ambito della manifestazione nazionale che si terrà il 21 novembre a Roma a partire dalle ore 14.

Agli editori viene chiesto il rinnovo del contratto scaduto dal 2009 e il giusto compenso per il lavoro svolto. 10 centesimi per ogni copia ricevuta in edicola, necessari per la lunga e attenta lavorazione (controllo e sistemazione negli spazi preposti), attingendo dal Fondo straordinario per l’editoria.

A Governo e Parlamento richiedono che una parte consistente degli aiuti all’editoria (25 milioni di euro) sia riservato stabilmente alle edicole sotto forma di bonus e credito di imposta a fronte di costi sostenuti per le loro attività, il riconoscimento del ruolo essenziale delle edicole per un’informazione plurale e come presidi di socialità, la possibilità di introdurre altri servizi.

Viene chiesto inoltre il riconoscimento dello status di lavoro usurante per chi opera in edicola e una nuova rottamazione delle licenze con accompagnamento alla pensione per gli edicolanti sul modello dell’anticipo alla pensione ottenuto dai lavoratori delle aziende che operano in campo editoriale, anch’esso finanziato dal Fondo per l’Editoria.

