Domani, Elly Schlein a Livorno per la campagna sul salario minimo.

28 Agosto 2023

Livorno 28 agosto 2023 – Domani, Elly Schlein a Livorno per la campagna sul salario minimo.

Fa tappa martedì 29 agosto, con Elly Schlein a Livorno, la campagna estiva “Dalla piazza alla spiaggia”, intrapresa dal Pd toscano per raccogliere firme e promuovere i contenuti della proposta di legge parlamentare sul salario minimo che ha visto un centinaio di banchini ed eventi organizzati in tutta la regione nel corso dei quali sono state raccolte migliaia di sottoscrizioni cartacee che vanno ad aggiungersi alla petizione del Pd nazionale in corso on line.

L’evento di martedì è previsto alla Rotonda d’Ardenza (in caso di maltempo si terrà al Cinema Teatro “I 4 Mori”) a partire dalle 19 con una serie di interventi che precederanno le conclusioni della segretaria dem prevista intorno alle 20.30.

Interverranno sindaci, parlamentari e dirigenti del Pd e lavoratori che denunceranno condizioni di sfruttamento, ma anche buone pratiche incontrate nei loro percorsi professionali.

Dalle 19 saliranno sul palco:

Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Dario Nardella, Libera Camici, Brenda Barnini, Matteo Biffoni; Arturo Scotto, Linda Vanni, Alessandra Nardini, Monia Monni, Serena Spinelli, Marta Logli; Mia Diop, Andrea Pratovecchi, Pasqualino Albi, Lucrezia Iurlaro, Arianna Curti, Paolo Mastrangelo, Tommaso Sasso.

Coerentemente allo spirito del tour, che ha elaborato formule diverse da quelle degli eventi tradizionali di partito, quella di martedì vuole essere anche una serata di intrattenimento, con cibo e musica.

“Siamo molto contenti che Elly Schlein e il partito regionale abbiano scelto Livorno per l’iniziativa sul salario minimo a cui sono invitati tutte le cittadine e i cittadini, i sindacati e le forze politiche che, con noi, stanno sostenendo una battaglia giusta e importante.

L’introduzione del salario minimo colmerebbe una diseguaglianza insopportabile, quella del lavoro povero e sottopagato, che in Italia riguarda tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori, negli ultimi tempi colpiti e impoveriti anche da alti livelli di inflazione e da una perdita del potere d’acquisto delle famiglie.

Da alcune settimane siamo impegnati anche sui nostri territori nell’organizzazione di banchetti e gazebo per raccogliere le firme a sostegno di una petizione che ha già superato a livello nazionale le trecentomila adesioni e che rimette al centro il lavoro di qualità e il lavoro dignitoso” dicono Federico Mirabelli e Alessandro Franchi, rispettivamente segretario comunale e territoriale del Pd Livorno.

“Un’estate militante davvero e sino in fondo. In questi mesi non ci siamo risparmiati ed è dunque bellissimo ospitare la nostra segretaria nazionale a Livorno per un evento che rappresenta il momento di giuntura tra la nostra attività estiva ed un autunno che, per colpa del governo di destra, si annuncia complicato.

La Toscana è pronta da Livorno a rilanciare la campagna per il salario minimo, mettendo in evidenza anche tutte le altre priorità e proposte.

Grazie ad Elly per aver scelto Livorno per questo evento così importante e grazie al segretario regionale Emiliano Fossi per la costante vicinanza alle nostre comunità politiche che, anche in queste ore, stanno moltiplicando ogni sforzo organizzativo e di mobilitazione.

Ecco perché il grazie più grande va proprio alle nostre volontarie ed ai nostri volontari che rappresentano il nostro bene più prezioso ed importante ” ha detto Francesco Gazzetti, consigliere regionale e membro della segreteria dem.

“Abbiamo intrapreso la campagna sul salario minimo cercando di raggiungere le persone nei luoghi più frequentati in questo periodo, anche località turistiche e costiere, per raggiungere coloro che, diversamente, non avremmo incrociato. Siamo molto contenti della risposta di circoli e territori. I nostri militanti ci stupiscono ogni volta. Non era affatto scontata una tale mobilitazione ad agosto.

Quella sul salario minimo é una battaglia di civiltà. È il segnale di una sinistra che vuole riconnettersi con il paese per dare dignità a 3 milioni e mezzo di lavoratori in Italia, 100mila solo in Toscana” dice Diego Blasi, responsabile dell’iniziativa politica del Pd toscano.

