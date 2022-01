Home

25 Gennaio 2022

Domani esce “Non Passerà”, l’ultimo singolo cantato da Manuel Aspidi

Livorno, 25 gennaio 2022

Domani 26 gennaio uscirà il nuovo singolo di Manuel Aspidi

A distanza di 20 anni dalla prematura scomparsa del talentuoso e amatissimo artista Alex Baroni, Manuel Aspidi interpreta il brano “NON PASSERA’”

Non Passerà è un inedito, mai pubblicato e scritto da Alex Baroni, Piero Calabrese, Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi; celebri musicisti, arrangiatori e produttori storici di Baroni e moltissimi altri artisti celebri italiani.

Aspidi è un artista molto amato dal suo pubblico conquistato anche grazie al noto talent show “AMICI” di Maria de Filippi (edizione VI/ 2006) . E’ l’artista che regala allo show il primo inedito di successo del programma con 2 Dischi D’Oro e il Disco di Platino.

Aspidi ha continuato a lavorare con soddisfazione raggiungendo nel 2019 con un brano in inglese, “Let Out The Light” scritto da Julian Victor Holton, il compositore di Robbie Williams – un successo mondiale posizionandosi in vetta alla classifica World Adult Contemporary Charts di Billboard USA dove permane per ben 4 mesi e è 1° in Europa per 3 settimane nella classifica Indie.

Su questa scia l’artista rimane all’estero in tournée, dando vita anche a collaborazioni con diversi artisti internazionali fino al suo rientro in Italia

Manuel ci racconta che “qualche anno fa, dopo una mia esibizione nella quale cantavo “Cambiare” ebbi una telefonata che mi segnò nel profondo, era la mamma di Alex Baroni che, suscitando in me una immensa commozione, mi disse che per la prima volta si era emozionata ascoltando un brano di suo figlio cantato da altri, avevo suscitato in lei un emozione come mai prima le era capitato e mi disse che attraverso la mia voce, in quella mia interpretazione, in qualche modo aveva ritrovato Alex.

Un’affermazione che mi colpì moltissimo e che ho sempre custodito gelosamente nel mio cuore come un grande regalo perché era ciò che di più bello potevo sentirmi dire.

Negli anni ho sempre continuato ad omaggiare Alex Baroni nei miei tour ed in ogni occasione in cui potevo farlo e così un giorno, con i suoi produttori Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, abbiamo deciso di ricordarlo con un suo brano inedito; mi proposero “Non passerà”, non l’avevo mai ascoltata prima ma fu subito una canzone della quale innamorarsi era inevitabile.

L’ho incisa con piacere, con soddisfazione, con profonda devozione e ovviamente, con l’orgoglio di aver dato voce, nuovamente, alla sua arte”.

Da venerdì 21 Gennaio, il brano sarà ON AIR. Welcome Back to Italy, Manuel!

