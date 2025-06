Domani festa della Municipale, sarà distribuita una cartolina commemorativa

Home

30 Giugno 2025

Livorno, 30 giugno 2025

Domani martedì 1 luglio alle ore 10.00 nel parco di villa Mimbelli (via Sant’Jacopo in Acquaviva 69) si celebrerà l’anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Livorno.

La cerimonia, che si svolgerà alla presenza delle maggiori autorità civili, militari e religiose, prevede gli interventi del Sindaco Luca Salvetti e del Comandante Joselito orlando, la consegna degli encomi al personale che si è distinto nel corso dell’anno e dei riconoscimenti al personale che è andato in pensione.

Nel corso dell’evento, cui è invitata a partecipare la cittadinanza, potranno essere osservati da vicino i veicoli e le apparecchiature tecnologiche in dotazione al corpo – autovelox, targa system – etilometro.

Quest’anno, in occasione dell’importante ricorrenza dei 280 anni dalla fondazione del Corpo, è stata realizzata una cartolina commemorativa e un apposito timbro per annullo filatelico in collaborazione con Poste Italiane.

La cartolina sarà data in omaggio ai partecipanti alla cerimonia, recandosi presso il gazebo appositamente dedicato.

E‘ previsto l’allestimento anche di uno stand dedicato all’educazione stradale con gadget in omaggio per i più piccoli.