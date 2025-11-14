Home

Cronaca

Domani giornata della colletta alimentare, i negozi aderenti a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Cronaca

14 Novembre 2025

Domani giornata della colletta alimentare, i negozi aderenti a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Livorno 14 novembre 2025 Domani giornata della colletta alimentare, i negozi aderenti a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Domani, sabato 15 novembre 29^ Giornata nazionale della Colletta Alimentare: tutti sono invitati a donare

Per un giorno, con l’aiuto dei volontari all’uscita dei supermercati, sarà possibile condividere la nostra spesa quotidiana

Ritorna domani, sabato 15 novembre, l’appuntamento con la Giornata nazionale della Colletta Alimentare.

In questa giornata sarà possibile acquistare generi alimentari non deperibili da donare alle persone in difficoltà, tramite i volontari che cureranno la raccolta all’ingresso dei principali supermercati.

L’iniziativa giunge quest’anno alla 29esima edizione. È promossa su tutto il territorio nazionale dalla Fondazione Banco Alimentare, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

La missione della Giornata, nello spirito dei fondatori del Banco Alimentare, il cav. Danilo Fossati e mons. Luigi Giussani, è sintetizzata nel motto “Contro lo spreco e contro la fame” e nella preoccupazione educativa di “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. E come ha scritto Papa Leone XIV, “La povertà ha cause strutturali che devono essere affrontate e rimosse. Mentre ciò avviene, tutti siamo chiamati a creare nuovi segni di speranza che testimoniano la carità cristiana. Aiutare il povero è infatti questione di giustizia, prima che di carità”.

Lo scorso anno grazie alla Colletta Alimentare nella provincia di Livorno sono state raccolte oltre 53 tonnellate di prodotti alimentari (di cui quasi 24 nei comuni di Livorno e Collesalvetti), grazie alle donazioni dei cittadini e all’opera di un migliaio di volontari. Tramite 41 strutture caritative distribuite sul territorio provinciale, è stato possibile assistere permanentemente 11.553 persone indigenti (di cui 8.421 a Livorno e Collesalvetti), oltre a diverse centinaia di altre persone in difficoltà assistite in forma saltuaria.

A Livorno la Colletta del Banco Alimentare si svolge con il sostegno del Comune e di numerose associazioni, enti e istituzioni, in grado di coinvolgere decine e decine di volontari, che per tutta la giornata di sabato 15 novembre saranno presenti all’ingresso dei supermercati per dare ai cittadini la possibilità di condividere una parte della propria spesa.

Il questore di Livorno Giuseppina Stellino e l’assessore comunale alla coesione sociale Andrea Raspanti porteranno il saluto delle istituzioni ai volontari alle ore 10.30 all’ingresso del supermercato “La Rosa” in via Settembrini. Saranno presenti, tra gli altri, il referente provinciale del Banco Alimentare Stefano Fatighenti e la viceresponsabile Damiana Andreacchio.

I volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, consegneranno ai cittadini un sacchetto, dove ognuno potrà inserire le proprie donazioni. I prodotti raccolti devono possibilmente essere a lunga conservazione (per esempio olio, alimenti per l’infanzia, pasta, riso, biscotti, sughi, legumi, scatolame, conserve).

Per l’edizione 2025, in provincia di Livorno collaborano all’iniziativa le catene della grande distribuzione organizzata Unicoop, Conad, Pam, Penny Market, Lidl, Eurospin, Esselunga, In’S, Idla, Sma, Carrefour.

Domani giornata della colletta alimentare, i negozi aderenti a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Questi i punti vendita di Livorno, Collesalvetti e Rosignano dove sabato 15 novembre saranno presenti volontari del Banco Alimentare:

LIVORNO

1. COOP “Fonti del Corallo” Livorno, Via G. Graziani 20

2. COOP “Porta a Mare” Livorno, Piazza L. Orlando

3. COOP “La Rosa” Livorno, Via Settembrini snc

4. ESSELUNGA Livorno, Viale Petrarca 85

5. PAM Livorno, Piazza G. Saragat 10

6. LIDL Livorno, Viale Ippolito Nievo 29/33

7. LIDL Livorno, Via Fabio Filzi 1

8. LIDL Livorno Via di Collinaia

9. EUROSPIN Livorno, Viale Ippolito Nievo 44

10. PENNY MARKET Livorno, Viale Petrarca 51

11. PENNY MARKET Livorno, Viale Petrarca 118

12. PENNY MARKET Livorno , Via Mastacchi 192

13. CONAD TIRRENO Livorno, Via Giotto 15

14. CONAD TIRRENO Livorno, Via Antimonio 4/8

15. CONAD TIRRENO Livorno, Via Puini 97(BANDITELLA)

16. CONAD TIRRENO Livorno, Via delle Lastre 26

17. CONAD TIRRENO Livorno, Via Fagiuoli 10

18. CONAD TIRRENO Livorno, Via Grande 166

19. CONAD TIRRENO Livorno Via San’Jacopo 83

COLLESALVETTI

1. LIDL Collesalvetti, Via Napoli 2/4

2. CONAD TIRRENO Collesalvetti, Via dell’Impresa 14

3. CONAD TIRRENO Collesalvetti – Stagno Via K. Marx 27

ROSIGNANO MARITTIMO

1. CONAD Rosignano Marittimo, Via della Repubblica snc

2. CONAD Rosignano Marittimo, Via per Rosignano 2/a

3. CONAD CITY Rosignano Marittimo, Via Renato Fucini 26/34

4. COOP Rosignano Marittimo, Via Aurelia 639 – 641

5. COOP Rosignano Marittimo, Via Della Resistenza snc

6. COOP Rosignano Marittimo, Piazza Antonio Gramsci 7

7. IN’s Rosignano Marittimo, Via delle Pescine 191

È possibile consultare l’elenco completo dei supermercati aderenti a livello nazionale al link https://www.bancoalimentare. it/colletta-alimentare/i- punti-vendita-aderenti