Home

Cronaca

Domani giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Cronaca

24 Novembre 2025

Domani giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Livorno, 24 novembre 2025 Domani giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Domani, martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la città si tinge di arancione, grazie a “Orange the world” un percorso a sostegno delle vittime della violenza di genere, curato da Soroptmist Club – Livorno. Al calare della sera, quindi, saranno illuminati di arancione il Gazebo della Terrazza Mascagni, la caserma del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Livorno e la Questura di Livorno.

Sempre domani, alle ore 17 al Centro Donna (largo Strozzi, 3), è in programma il dibattito “Una delle tante forme di violenza: la cancellazione delle donne dalla Storia” con Vinzia Fiorino, presidente della Società Italiana delle Storiche, professoressa ordinaria di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (Università di Pisa), e Erica Poggianti che presenterà la sua tesi di laurea “I movimenti delle donne e il femminismo degli anni Settanta a Livorno” di cui Vinzia Fiorino è relatrice.

Il dibattito, a cura dell’Associazione Evelina De Magistris, inserito nel cartellone del “Novembre antiviolenza” è a ingresso libero.