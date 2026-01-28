Domani, “I portuali non lavorano per le guerre”, a Livorno iniziativa di preparazione allo sciopero internazionale
Domani, giovedì 29 gennaio, dalle ore 21 presso la Bottega del Caffè Viale Caprera avrà luogo l’iniziativa “I portuali non lavorano per le guerre”, iniziativa di preparazione allo sciopero internazionale dei porti previsto per il 6 febbraio.
All’iniziativa promossa da USB interverranno:
la giornalista del Manifesto e Altraeconomia Linda Maggiori con il dossier “sulla rotta delle armi nei porti Italiani”;
Jose Nivoi del CALP Genova USB Porti e membro della Flotilla;
Gruppo Autonomo Portuali;
Francesco Staccioli dell’;esecutivo nazionale USB;
Coordinamento antimiltarista, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, Studenti e studentessse Scuola di Carta
L’iniziativa servirà per lanciare la manifestazione che si svolgerà il giorno 6 febbraio a Livorno con appuntamento alle ore 17:30 presso i 4 Mori. In concomitanza dello sciopero internazionale contro la guerra e il traffico di armi