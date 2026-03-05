Home

Cronaca

Domani il Comune consegnerà ufficialmente le chiavi dell’edificio dell’orologio a Istoreco

Cronaca

5 Marzo 2026

Domani il Comune consegnerà ufficialmente le chiavi dell’edificio dell’orologio a Istoreco

Livorno 5 marzo 2026 Domani il Comune consegnerà ufficialmente le chiavi dell’edificio dell’orologio a Istoreco

Un altro pezzo di memoria torna alla città, con la consegna ufficiale delle chiavi dell’edificio dell’orologio a Porta a Mare da parte del Comune a Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Livorno), che gestirà per nove anni l’antica struttura completamente restaurata.

L’evento si terrà domani, venerdì 6 marzo alle ore 12.30 alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli, del presidente di Istoreco Claudio Massimo Seriacopi, della vice Presidente Lilia Benini, della direttrice Catia Sonetti, della responsabile didattica Laura Fedi,

oltre ad alcuni collaboratori.

L’edificio dell’orologio, che un tempo era la porta di accesso del Cantiere Orlando, è stato restaurato da Igd (Immobiliare Grande Distribuzione) e dalla Società Porta a Mare e nel 2023 è stato trasferito al Comune nell’ambito di una convenzione urbanistica.