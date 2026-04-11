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Domani il fumettista Natangelo sarà ospite all’ex Cinema Aurora

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11 Aprile 2026

Domani il fumettista Natangelo sarà ospite all’ex Cinema Aurora

Insieme a Caluri (ore 19) presenterà il suo nuovo libro "Cenere"

Livorno 11 aprile 2026 Domani il fumettista Natangelo sarà ospite all’ex Cinema Aurora

Domenica 12 aprile, alle ore 19:00, la città di Livorno ospiterà uno dei nomi più rilevanti della satira e del fumetto italiano contemporaneo: Natangelo. L’autore presenterà il suo ultimo libro, Cenere – Appunti da un lutto (Rizzoli), presso il suggestivo spazio dell’Ex Cinema Aurora (Viale Ippolito Nievo, 28).

L’evento, attesissimo dai lettori toscani, vedrà Natangelo impegnato in un dialogo d’eccezione con una vera colonna della cultura livornese: il fumettista Daniele Caluri (celebre co-creatore di Don Zauker e firma storica del Vernacoliere). Un incontro che promette di unire la profondità dei temi trattati nell’opera a momenti di acuta ironia e riflessione sul mondo del fumetto.

L’Opera: “Cenere”

Con la prefazione di Erri De Luca, Cenere è un racconto intimo e potente. Natangelo si allontana temporaneamente dalla satira politica pura per affrontare il tema universale della perdita, trasformando il dolore privato in una narrazione collettiva attraverso il suo segno grafico inconfondibile.

L’opera arriva a Livorno forte di un eccezionale percorso di critica e pubblico, avendo recentemente ottenuto riconoscimenti prestigiosi. Il libro recentemente si è infatti aggiudicato il Premio Tuono Pettinato, un traguardo particolarmente significativo poiché decretato dal voto della community dei lettori. Questo nuovo successo si aggiunge al Premio Massimo Troisi ricevuto nel giugno 2025, un binomio di premi che accosta idealmente l’opera di Natangelo a due giganti della cultura e della comicità italiana come Tuono Pettinato e Massimo Troisi.

Collaborazioni e Dettagli

L’incontro è realizzato grazie alla sinergia tra Ex Cinema Aurora, I Leggendari ETS e Mondadori Bookstore Livorno​​​​​​​

L’autore ha espresso grande entusiasmo per questa tappa: “Sono molto contento di riuscire finalmente a venire a Livorno… venite a salutarmi!”. Con questo appuntamento, Natangelo prosegue il suo tour nazionale toccando una delle piazze più vivaci per il mondo dell’illustrazione e della satira.

INFO E DETTAGLI:

Data: 12 aprile 2026

12 aprile 2026 Orario: 19:00

19:00 Luogo: Ex Cinema Aurora, Viale Ippolito Nievo 28, Livorno

Domani il fumettista Natangelo sarà ospite all’ex Cinema Aurora