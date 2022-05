Home

Domani il varo di un 44 metri, il nuovo gioiello realizzato dalla Gestione Bacini

10 Maggio 2022

Nuovo gioiello di 44 metri in varo alla Gestione Bacini spa di Livorno

L’imbarcazione con scafo interamente in alluminio è stata commissionata da Sanlorenzo

Nelli: “Stiamo cercando nuove aree demaniali per investire e assumere nuovo personale”

Livorno 10 maggio 2022

Verrà varato domani mercoledì 11 maggio a Livorno il superyacht di 44 mt con scafo e sovrastruttura in alluminio costruito dalla Gestione Bacini spa su commissione del Cantiere Sanlorenzo.

L’imbarcazione è stata interamente realizzata all’interno del cantiere livornese con sede nel porto industriale nei pressi del Varco Valessini.

“La costruzione – spiega il direttore Fabrizio Nelli – è stata eseguita in accordo alle norme e regolamenti dell’American Bureau of Shipping (ABS).

Lo scafo e la sovrastruttura sono stati realizzati all’interno dei capannoni del cantiere, per poi essere montati all’esterno.

L’imbarcazione è stata introdotta all’interno del bacino galleggiante in dotazione alla Gestione Bacini per essere varata in acqua domani attraverso l’affondamento dello stesso.

I lavori iniziati a gennaio 2021 sono stati ultimati a fine agosto 2021; in seguito il superyacht è rimasto in cantiere per completare i lavori di allestimento.

Via mare arriverà al rimorchio al Cantiere Sanlorenzo di La Spezia dove verranno realizzati i lavori di arredo e consegna all’armatore.

Per realizzarlo ha lavorato in cantiere una media di 30 persone al giorno, con punte anche di 40.

Stiamo cercando di avere la disponibilità di nuove aree demaniali – aggiunge Nelli – che ci consentirebbero di fare nuovi investimenti in strutture ed avere nuove ed ancora più importanti commesse.

Per un superyacht come questo sarebbe stato ideale avere strutture più alte, così da poter effettuare la costruzione interamente al chiuso. Anche la dimensione dei piazzali purtroppo ci sta limitando.

La sinergia fra Gestione Bacini e Cantiere Sanlorenzo continua nella piena collaborazione ormai da diversi anni ed abbiamo già commesse per due sovrastrutture.

Con maggiori aree potremmo assumere molte più persone e far crescere il settore della nautica sviluppando anche quella scuola di mestiere che si sta ormai perdendo a Livorno”.

