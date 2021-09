Domani, il vice presidente Caruso e il Provveditore Simonetti in visita nelle scuole superiori

Home

14 Settembre 2021

Livorno 14 settembre 2021

Il vice presidente Caruso e il Provveditore Simonetti in visita nelle scuole superiori

Mercoledi 15 settembre, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021-22, il vice presidente della Provincia, Pietro Caruso si recherà in visita in alcuni istituti scolastici superiori del territorio insieme al dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Andrea Simonetti.

Saranno presenti le responsabili del Servizio Reti Scolastiche e del Servizio Edilizia scolastica e Manutenzioni della Provincia, Anna Roselli e Barbara Moradei.

Le visite si svolgeranno con il seguente orario:

ore 08.45 – IPSIA Orlando, Piazza 2 giugno Livorno

ore 09.30 – ITC Vespucci, Via Chiarini Livorno

ore 10.45 – ITI Mattei/Alberghiero/IPSIA, Rosignano Solvay

ore 11.45 – IPSCT Marco Polo – c/o Polo Magona Cecina (sarà presente anche il Comune di Cecina)

ore 12.30 – Liceo Fermi , Via Ambrogi) Cecina

