Domani in Comune la premiazione dei “centisti”, gli studenti diplomati con il massimo dei voti

14 Ottobre 2021

Livorno, 14 ottobre 2021

È in programma per domani, venerdì 15 ottobre, la tradizionale cerimonia di premiazione dei “centisti”, gli studenti che all’ultima prova di maturità hanno ottenuto il massimo dei voti.

La cerimonia si svolgerà alle ore 15 all’interno del Teatro Goldoni, scelto anche quest’anno per garantire la compresenza di numerose persone nel rispetto delle norme anti-Covid.

Quest’anno sono stati davvero tanti, oltre 200, gli studenti che hanno raggiunto l’eccellenza.

Il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca con delega all’istruzione Libera Camici consegneranno ai premiati una pergamena “quale riconoscimento per l’ottimo risultato ottenuto in occasione dell’esame di maturità e come ulteriore stimolo per credere nella creazione e nella realizzazione dei propri obiettivi”.

Per partecipare alla cerimonia occorre il green pass, sia per gli studenti che per i familiari.

Il personale del Goldoni provvederà ai controlli e a smistare i partecipanti nei posti in platea (gli studenti nelle prime file, i familiari dietro). Qualora si dovesse superare la capienza di 400 persone saranno utilizzati i palchetti del primo ordine.

