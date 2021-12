Home

Domani in prefettura la consegna delle onorificenze della “Stella al Merito del Lavoro”

9 Dicembre 2021

Livorno 9 dicembre 2021

Domani 10 dicembre, alle ore 11.00, si terrà al Palazzo del Governo la cerimonia di consegna delle onorificenze della “Stella al Merito del Lavoro”.

Per la prima volta, a causa dell’emergenza sanitaria, la cerimonia viene organizzata a livello provinciale e riguarda i riconoscimenti conferiti dal Capo dello Stato, per gli anni 2020 e 2021, alle lavoratrici e ai lavoratori delle imprese pubbliche e private, residenti sul territorio provinciale, che nel corso della carriera si sono distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità.

Le distinzioni onorifiche verranno consegnate dal Prefetto Paolo D’Attilio e dai Sindaci di Livorno, Luca Salvetti, di Rosignano Marittimo, Daniele Donati, di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini e di San Vincenzo, Paolo Riccucci, primi cittadini dei Comuni di residenza degli insigniti.

Saranno presenti anche il Presidente del Gruppo Toscano dei Cavalieri del Lavoro, Piero Neri e il Console provinciale dei Maestri del Lavoro, Mario Scarpellini.

Di seguito l’elenco dei premiati:

STELLE AL MERITO DEL LAVORO ANNO 2020

Anna Maria Bertini, residente a Castagneto Carducci, impiegata di Poste Italiane spa, 30 anni di servizio

Monica Del Bono, residente a Livorno, quadro di Poste Italiane spa, 27 anni di servizio

Maria Donnarumma, residente a San Vincenzo, impiegata del Servizio Elettrico Nazionale, 33 anni di servizio

Gabriele Feda, residente a Livorno, quadro di Mercitalia Rail srl Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, 41 anni di servizio

Maria Idone, residente a Livorno, quadro di Poste Italiane spa, 35 anni di servizio

Mauro Manzani, residente a Rosignano Marittimo, quadro della Solvay Chimica Italia spa, 40 anni di servizio

Mario Vongher, residente a Rosignano Marittimo, quadro della Solvay Chimica Italia spa, 42 anni di servizio

STELLE AL MERITO DEL LAVORO ANNO 2021

Alberto Arria, residente a Livorno, quadro della Banca Nazionale del Lavoro spa Gruppo BNP Paribas, 34 anni di servizio

Giovanna Giorgi, residente a Livorno, quadro di Enel distribuzione spa, 28 anni di servizio

Massimo Gugliemi, residente a Rosignano Marittimo, quadro della Solvay Chimica Italia spa, 32 anni di servizio