Domani in vendita le sciarpe artigianali realizzate dai detenuti delle Sughere

16 Dicembre 2022

Domani in vendita le sciarpe artigianali realizzate dai detenuti delle Sughere

Domani, sabato 17 dicembre per l’intera giornata (10.00-12.30 e 16.00-19.30) presso il Polo Associativo in via G.M.Terreni 4

Livorno, 16 dicembre 2022

Domani, sabato 17 dicembre per l’intera giornata (10.00-12.30 e 16.00-19.30) presso il Polo Associativo in via G.M.Terreni 4, saranno in vendita per beneficenza le sciarpe realizzate dai detenuti dell’Alta Sicurezza del carcere di Livorno Le Sughere.

L’iniziativa ha lo slogan “Un pensiero solidale per le feste natalizie”.

Il ricavato servirà a potenziare il laboratorio della casa circondariale, ad acquistare nuovi attrezzi e far scorta di gomitoli di pura lana.

le sciarpe, in pura lana, sono state lavorate utilizzando un telaio artigianale in legno, anch’esso realizzato all’interno dell’istituto.

