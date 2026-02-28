Domani ingresso gratuito nei musei civici
In piazza del Luogo Pio e in via San Jacopo
Livorno, 28 febbraio 2026 –
Domani, 1° marzo, prima domenica del mese, si rinnova l’iniziativa che consente l’ingresso gratuito al Museo della città, in piazza del Luogo Pio 19, e al Museo Mediceo, in via San Jacopo in Acquaviva 67.
Al Museo della Città, inoltre, sarà l’ultimo giorno per visitare l’esposizione “Vernacoliere in mostra. Locandine, tavole e tant’altro”, dedicata al celebre periodico di satira in vernacolo livornese:
in mostra 200 locandine che raccontano la storia della rivista dal 1982 al 2025.
Nel fine settimana al Museo della città tornano anche le visite guidate a partenza garantita.
Appuntamento sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo alle ore 17.00 per visitare in compagnia di una guida esperta la Sezione di Storia ed Arte Antica, Medievale e Moderna del museo.
La visita ha il costo di 3 €. Si consiglia la prenotazione anticipata.
Informazioni e prenotazioni:
Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio