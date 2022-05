Home

Domani inizia Straborgo 2022, Il calendario degli eventi. Attivo servizio Taxi Social per il trasporto gratuito di persone con disabilità

31 Maggio 2022

Cinque giorni di musica, mostre e spettacoli a cavallo tra tradizione e contemporaneità

Livorno 31 maggio 2022

STRABORGO 2022, 1 – 5 GIUGNO 2022

Prende il via domani, mercoledì 1° giugno, STRABORGO, l’evento dell’estate livornese organizzato da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea che accende i riflettori sull’identità di uno dei quartieri che meglio rappresentano lo spirito della città: Borgo dei Cappuccini.

Cinque giorni di musica, mostre e spettacoli a cavallo tra tradizione e contemporaneità.

Una seconda edizione che vede la gratuità di tutte le proposte di spettacolo, compresi i concerti che lo scorso anno hanno fatto la felicità di centinaia di giovani e adolescenti. Finalmente liberi dalle costrizioni del distanziamento sociale, quest’anno sarà ancora più bello per tutti ascoltare la musica, passeggiare per le vie del quartiere e tra i mercatini, godere delle mostre, delle iniziative culturali e degli spettacoli di strada.

Come già lo scorso anno, anche nel 2022 il cuore dell’evento resta Piazza Mazzini. Il grande quadrilatero fiancheggiato dai secolari platani che circondano la piazza ospiterà in apertura, domani 1° giugno, il concerto di Bandabardò e Cisco (ore 22.00).

Il tour cominciato a maggio si basa su un disco di inediti e nasce da una naturale e lontana esigenza di dare vita a una collaborazione tra una delle band più longeve del panorama musicale italiano – con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività – e la storica voce dei Modena City Ramblers.

Sarà invece visitabile tutte le sere la mostra stradale permanente di Stefano Pilato “Bar Orione Borgo dei Cappuccini: la gente di un rione”.

Si tratta di un progetto nato qualche anno fa per far conoscere e valorizzare, attraverso una mostra fotografica stradale, la gente e i personaggi vissuti nel rione storico di Borgo dei Cappuccini. Lanciata lo scorso anno, torna anche nel 2022 con un upgrade con quattro nuovi pannelli di fotografie degli abitanti del quartiere, soprattutto della metà del secolo scorso, dislocati tra Borgo dei Cappuccini, via delle Navi e via degli Asili.

Durante tutti e cinque i giorni della kermesse, le vie di Borgo dei Cappuccini saranno anche animate da spettacoli di strada, sia fissi che itineranti. Per vivacizzare il quartiere e colorarlo di voci e risate. Domani il compito spetterà a Marco Buldrassi e Manolo Barontini della Compagnia Kalofèn Teatro con I fratelli senza cervelli, spettacolo di giocoleria e clown itinerante e fisso.

L’area di Porta a mare si accenderà con le proposte del Consorzio Porta a Mare, che nel suo programma propone domani la compagnia Teatrino di Carta e i suoi burattini. Ad accompagnare il pubblico, lo spettacolo itinerante degli artisti di strada del duo Ariadna che si cimenteranno in sketch comici utilizzando monocicli e velocipedi

Aperta tutti i giorni la mostra di opere di Daniele Stefanini dal titolo “Superfluo, i brandelli della società del consumo” proposta presso l’Alphonse Club di via Malenchini 35.

Da domani e fino a domenica 5 giugno, opportunità per livornesi e turisti di sperimentare o rivivere l’esperienza del Tour in battello sui Fossi medicei con partenza da Scali Novi Lena e Scali della Darsena (info e prenotazioni su www.tourinbattello.livorno.it – www.livornoinbattello.it).

Infine, prende il via a Straborgo 2022 la sperimentazione del servizio Taxi Social per il trasporto gratuito di persone con disabilità. Promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno, sarà attivo tramite messaggio WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092.

Di seguito, il prospetto di sintesi degli appuntamenti di domani, mercoledì 1° giugno. In allegato le schede di approfondimento degli eventi in programma e foto.

Borgo dei Cappuccini, mostra stradale permanente di Stefano Pilato

BAR ORIONE BORGO DEI CAPPUCCINI

LA GENTE DI UN RIONE – mostra fotografica

“Alphonse Club”, Via Malenchini 35 / ore 19.00 – 01.00

Mostra d’arte

Daniele Stefanini

SUPERFLUO I brandelli della società del consumo

Scali Novi Lena e Scali della Darsena (imbarco e biglietteria), 19.30 – 22.30

TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI MEDICEI

www.tourinbattello.livorno.it – www.livornoinbattello.it

Vie di Borgo dei Cappuccini, ore 21.00

ARTE DI STRADA

Marco Buldrassi e Manolo Barontini / Compagnia Kalofèn Teatro

I FRATELLI SENZA CERVELLI – Giocoleria e clown – Spettacolo itinerante e fisso

Area commerciale Porta a Mare, ore 21.00

PORTA A MARE IN STRADA – spettacoli itineranti

Compagnia Teatrino di Carta e Duo Ariadna

Piazza Mazzini, ore 22.00

BANDABARDO’ E CISCO in concerto

19.30 – 23.30

SERVIZIO TAXI SOCIAL

Servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità

Promosso da Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia

voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno

WhatsApp o chiamata telefonica al numero 334 3617092

