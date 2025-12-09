Domani interruzione idrica in via Cattaneo
Livorno 9 dicembre 2025 Domani interruzione idrica in via Cattaneo
Nell’ambito dei lavori eseguiti dalla Regione Toscana in via Cattaneo, lungo il Rio Maggiore, si rende necessario un intervento da parte di ASA nella giornata di domani, 10 dicembre, dalle 8.30 alle 16 circa, per la realizzazione di nuovi collegamenti idrici finalizzati a garantire un servizio efficiente alle utenze.
Durante i lavori sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nel tratto di via Cattaneo compreso tra via Nazario Sauro e la stazione ecologica.
Al ripristino del servizio, potranno verificarsi fenomeni di torbidità, che si risolveranno col passare delle ore.