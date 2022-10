Home

Domani la finale del Concorso Nazionale in Arrangiamento Nicola Paoli

19 Ottobre 2022

Domani la finale del Concorso Nazionale in Arrangiamento Nicola Paoli

Livorno 19 ottobre 2022 – Domani la finale del Concorso Nazionale in Arrangiamento Nicola Paoli al 4Mori

La settima edizione del concorso intitolato all’ingegnere e musicista versiliese scomparso prematuramente

Giovedì 20 ottobre alle 21, al Teatro 4Mori di Livorno si tiene la serata finale del Premio Nazionale in Arrangiamento Nicola Paoli , che giunge alla sua settima edizione.

Il Premio Nicola Paoli, appuntamento ormai consolidato, organizzato dall’ Associazione La Playa di Viareggio in collaborazione con il Conservatorio Pietro Mascagni e con il contributo del Rotary club Livorno Mascagni – è riservato agli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicale e dei Conservatori statali e non statali, presenti sul territorio italiano.

I giovani si misurano nell’arrangiamento di un brano di musica rock o popolare, in forma classica e con strumenti acustici e per i primi tre classificati sono previsti premi in denaro, rispettivamente, per 800€, 400€ e 200€.

La serata finale del Premio, nel corso della quale si conosceranno i nomi dei tre vincitori, vede l’esecuzione dei lavori di cinque giovani.

Di Emanuele Guarnieri si ascolta Total mass retain-Season of a man, dei Yes; Giada Ferrarin presenta il suo arrangiamento di Filthy Habits di Frank Zappa; Marco Battigelli ha, per parte sua, arrangiato Under Pressure, brano che vide l’incontro tre David Bowie e i Queen.

È poi la volta di Thomas Lasca, che si cimenta con Atom Heart Mother, dei Pink Floyd, e di Gian Marco Verdone, il cui arrangiamento di Chord Change, di Andrew Latimer e Peter Bardens, chiude il concerto.

Siedono in giuria Mauro Grossi, pianista, jazzista, compositore, direttore e titolare della cattedra di Jazz al Conservatorio livornese; Fabio De Sanctis De Benedictis, violinista, compositore, insegnante di Cultura musicale generale al Mascagni e docente di Elementi di Teoria musicale e di Elementi di Armonia e contrappunto nella facoltà di Lettere dell’Università di Pisa; Arduino Gottardo, pianista e compositore, formatosi con Bruno Bartolozzi, Gaetano Giani Luporini e Franco Donatoni, già prestigioso docente del Mascagni.

Un rappresentante dell’Associazione La Playa completa il consesso dei giudici in funzione di giurato popolare.

Il Concorso Nazionale in Arrangiamento intitolato a Nicola Paoli è un’iniziativa dell’Associazione La Playa. Nasce per il desiderio e la determinazione di un gruppo di amici e famigliari di rinnovare la memoria e l’affetto per l’amico scomparso.

Nicola era ingegnere di professione e musicista per passione. Studia chitarra e già all’età di quattordici anni fonda il suo primo gruppo musicale. Il suo percorso lo porterà a perfezionare la tecnica e a suonare assieme a diverse band nei locali della Versilia, fino alla decisione di fondare con gli amici una cover band di “Elio e le Storie Tese”. In seguito sarà tra i membri fondatori dell’Associazione Sessione Marina Permanente e collaborerà attivamente alla realizzazione del Festival di fine estate Maremoto. La musica e la sua “Diavoletto” erano, quindi, parti fondamentali della sua vita.

