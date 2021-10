Home

11 Ottobre 2021

Domani la Libertas presenterà la nuova maglia

Livorno 11 ottobre 2021

Domani la presentazione della maglia ufficiale Maurelli Libertas per la stagione 2021/22

La presentazione si terrà martedì 12 ottobre 2021 presso il Centro Fonti del

Corallo

L’appuntamento è fissato per le 15,15 al Chiosco del piano terra per l’inaugurazione del corner Libertas nel quale è in vendita il materiale griffato LL.

Successivamente nell’area food la presentazione delle maglie.

