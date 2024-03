Home

8 Marzo 2024

Rosignano (Livorno) 8 marzo 2024 – Domani la Municipale festeggia il 157° anniversario della fondazione

Sabato 9 marzo, alle ore 10:00, al Comando della Polizia Municipale di piazza del Mercato a Rosignano Solvay si svolgerà la Festa per il 157° anniversario del Corpo. Si tratta di una cerimonia che ogni anno viene celebrata per ricordare la fondazione della nostra Polizia Municipale che con dedizione e impegno ricopre quotidianamente un importante ruolo per tutta la Comunità.

“Questo sabato – spiega la Comandante della Polizia Municipale, Dalida Cosimi – festeggeremo il 157° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo. Sono onorata di rappresentare le donne e gli uomini che ne fanno parte, donne e uomini sempre in prima fila nel rispondere ai bisogni di legalità e sicurezza della nostra comunità, con un non sempre scontato entusiasmo ed elevata professionalità.

Sarà un momento di festa per fermarci, con la consapevolezza che siamo un “Noi” e non tanti “Io”, con l’orgoglio di esserne parte”.

Durante l’evento, dopo l’introduzione e i saluti del Sindaco Daniele Donati, la Comandante Dalida Cosimi illustrerà ai presenti l’attività del Corpo nel 2023. Terminata l’esposizione, si passerà alla consegna degli attestati di benemerenza ad alcuni Agenti.

La Stampa è invitata.

